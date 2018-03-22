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منتخب الكوت ديفوار يقلل من أهمية يايا توريه
الخميس 22 مارس 2018 - 04:47
قلل منتخب كوت ديفوار لكرة القدم من أهمية غياب لاعب الوسط وقائد الفريق، يايا توريه، عن معسكر المنتخب بفرنسا استعدادا لوديتي توغو ومولدوفا.
وأكد المدير السابق لمنتخب "الفيلة"، في تصريحات لراديو فرنسا الدولي، أنه "لم يجبره أحد على الانضمام للمنتخب"، وأنه "كان أمرا منتظرا، ولكن إذا لم ينضم فلن تكون نهاية العالم".
ولم يلب لاعب وسط مانشسترسيتي الإنجليزي دعوة المدير الفني للمنتخب، إبراهيما كمارا، للانضمام للمعسكر بمدينة بوفيه، شمال باريس، للتحضير لهاتين المباراتين.
وأعلن صاحب الـ34 عاما، نهاية العام الماضي، نيته العودة للمنتخب بعدما أعلن اعتزاله الدولي في 2015، الذي شهد تتويج "الأفيال" بلقب أمم أفريقيا.