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الرئيسية | رياضة | كرة "المونديال" تقصد المحطة الفضائية الدولية

كرة "المونديال" تقصد المحطة الفضائية الدولية

كرة "المونديال" تقصد المحطة الفضائية الدولية
هسبريس - إفي
الخميس 22 مارس 2018 - 00:52

انطلقت مركبة الفضاء الروسية "سويوز إم إس-08"، وعلى متنها 3 أفراد وكرة مونديال روسيا 2018 الرسمية، من قاعدة "بايكونورو" في كازاخستان متجهة نحو محطة الفضاء الدولية.

وأقلعت المركبة في التوقيت المحدد لها سلفا، مستعينة بالصاروخ الحامل "سويوز-إف جي" وستلتحم بالمحطة الفضائية الدولية في غضون يومين.

وكان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد قدم الكرة "تيليستار 18"، في نونبر الماضي، بالعاصمة الروسية موسكو.

ومن المنتظر أن تصبح الكرة، فور وصولها للمحطة، النجم الأبرز في الحملة الدعائية للمونديال قبل عودتها للأرض، على يد رائد الفضاء الروسي أنطون شكابلروف.

وفاجأ قائد الرحلة، الروسي أوليج أرتمييف، الجميع بإعلانه أن "هذه الكرة ربما تلعب بها مباراة الافتتاح بين روسيا والسعودية في 14 يونيو".

ويحمل رواد الفضاء شحنة خاصة هي "الذئب زابيفاكا"؛ الذي اختير تميمة للبطولة بعد تفوقه على الأيقونة الأوفر حظا متمثلة في "الببر السيبيري".

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