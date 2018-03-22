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الرئيسية | رياضة | الإصابات تَحرم رونار من 4 لاعِبين في "الأسود"

الإصابات تَحرم رونار من 4 لاعِبين في "الأسود"

الإصابات تَحرم رونار من 4 لاعِبين في "الأسود"
هسبورت - أمال لكعيدا*
الخميس 22 مارس 2018 - 16:05

أجرى المنتخب الوطني المغربي، بقيادة مدربه الفرنسي، هيرفي رونار، عصر أمس، حصة تدريبية مغلقة، تم خلالها وضع آخر اللمسات في ما يخص الاستعدادات لمباراة الغد أمام صربيا، في إطار التحضيرات لنهائيات كأس العالم، المقررة بروسيا الصيف المقبل.

وشارك في الحصة التدريبية الرابعة للمنتخب المغربي بمركز تداريب نادي جوفنتوس الإيطالي، جل اللاعبين الذين اختارهم رونار في القائمة النهائية لوديتي صربيا وأوزبكستان، باستثناء أربعة لاعبين غيبتهم الإصابة.

وأوضح عبد الرزاق هيفتي، طبيب المنتخب المغربي الأول، أن ياسين بونو ويوسف آيت بناصر التحقوا بمعسكر المنتخب المغربي وهما مصابان، حيث أدليا بتقرير طبي مفصل عن حالتهما، ليغادرا المعسكر بعدما تبين عقب معاينتهما، انهما سيغيبان لمدة 10 أيام تقريباً عن التداريب.

وأضاف المتحدث نفسه أن يوسف آيت بناصر هو الآخر قدم إلى تورينو الإيطالية مصاباً على مستوى أسفل الركبة، حيث لم يتم بعد الحسم في مصير مشاركته مع المنتخب المغربي في مباراة الغد أمام صربيا أو الثلاثاء المقبل أمام أوزبكستان.

وأوضح هيفتي أن أشرف حكيمي غادر معسكر المنتخب المغربي بعدما تعرض لإصابة في الحصة التدريبية لأول أمس، والتي تبين أنها ليست مقلقة، غير أن إدارة فريقه، ريال مدريد، أصرت على عودة اللاعب للوقوف على مدى خطورة الإصابة التي تعرض لها بإخضاعه لفحوصات دقيقة، في انتظار ما إذا كان سيعود للالتحاق بمعسكر "الأسود" للمشاركة في مواجهة المنتخب الأوزبكي.

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