بن شيخة يرفض الاستهانة بالدفاع الحسني الجديدي

هسبورت ـ متابعة*

حذر عبد الحق بن شيخة، مدرب نادي وفاق سطيف الجزائري لكرة القدم، من الاستهانة بنادي الدفاع الحسني الجديدي، مؤكدا أن قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لم تكن رحيمة بفريقه.

ويلعب وفاق سطيف في المجموعة الثانية التي تضم مولودية الجزائر، ومازيمبي من الكونغو الديمقراطية والدفاع الحسني الجديدي.

وقال بن شيخة، في تصريحات نقلتها صحيفة" كومبتيسيون" المحلية، إن "القرعة لم تكن رحيمة بسطيف، لكن اليوم كل الأندية الأفريقية في هذا المستوى صعبة المراس. لا داعي للتأكيد على أن المهمة ستكون صعبة للفرق الأربعة التي تملك حظوظ متساوية، ولو أنني أرى أن مازيمبي يتقدم بعض الشيء على البقية".

وأضاف :"كل المباريات ستكون معقدة سواء على أرضنا أو خارجها، ثم من الأفضل أن نواجه مرشح المجموعة (مازيمبي) على أرضه في بداية المشوار، ثم نستضيف مولودية الجزائر والدفاع الجديدي على الترتيب".

ونبه بن شيخة إلى أن الدفاع الحسني الجديدي فريق كبير، يجيد لعب الهجمات المعاكسة ولديهم لاعبين جيدين، داعيا إلى الحذر من هذا الفريق وعدم التركيز فقط على مازيمبي ومولودية الجزائر.

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