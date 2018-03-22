24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0006:2612:3916:0318:4419:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. محمد صلاح .. طريق من قاع الفقر إلى سماء المجد (5.00)

  2. سابقة .. محكمة مغربية تقضي بإزالة الكاميرات من قاعة الجلسات (5.00)

  3. مسيحيون مغاربة يطالبون "الضمائر الحية" بضمان حرية العقيدة (5.00)

  4. مصرع سائق دراّجة في حادث بين البروج وسطات (5.00)

  5. "خريف رقمي؟" .. فيسبوك من محفز للثورات إلى أداة بيد السلطات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | مارادونا يرشح إسبانيا وألمانيا لنيل مونديال 2018

مارادونا يرشح إسبانيا وألمانيا لنيل مونديال 2018

مارادونا يرشح إسبانيا وألمانيا لنيل مونديال 2018
هسبريس - متابعة
الخميس 22 مارس 2018 - 21:53

رشح أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا منتخبي إسبانيا وألمانيا للتتويج بالنسخة المقبلة لبطولة كأس العالم التي ستقام في روسيا الصيف الجاري، مستبعدًا منتخب بلاده من المنافسة على اللقب.

وفي تصريح لقناة "بي إف إم" الفرنسية، اليوم الخميس، قال مارادونا "شخصيًا أعتقد أن أبرز المرشحين هما ألمانيا وإسبانيا". وأضاف: "أرى أن منتخبي ألمانيا وإسبانيا يمتلكان كافة المقومات التي تؤهلهما لانتزاع اللقب العالمي في الأراضي الروسية".

وأوضح مارادونا: "بالنسبة لمنتخب بلادي أرى أن فرصهم في التتويج بلقب كأس العالم لا تتجاوز نسبة 60%". وأكد: "يجب على ميسي أن يقول ويفعل ما يريد، الفوز بكأس العالم من عدمه لا يغير ما هو عليه".

وتطرق الأسطورة الأرجنتينية في حديثه عن منتخب الديوك بالقول: "فرنسا لديها فريق رائع، وتمتلك لاعبين متميزين، مثل بول بوغبا، ولكنني لا أراها مرشحة للفوز ببطولة كأس العالم المقبلة".

وأشار إلى أنه ربما يكون المنتخب الفرنسي أفضل لو استعاد فرانك ريبيري المعتزل دوليًا، ومحاولة إقناعه بالمشاركة في مونديال روسيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - abdellatif الخميس 22 مارس 2018 - 22:08
vous avez oublie le bresil qui est une bonne equipe aussi
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - khaald الخميس 22 مارس 2018 - 22:10
نعم وإنشاء الله يكون المغرب أول بلد عربي ضمن المرشحين .نحن نحلم ولم لا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.