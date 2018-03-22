فرنسا تدعم ترشيح المغرب لاستضافة مونديال 2026

هسبريس من الرباط

عبر نويل لوغريت رئيس الإتحاد الفرنسي لكرة القدم، عن دعم فرنسا وشركائها لملف ترشيح المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم سنة 2026، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم الخميس، مع فوزي لقجع؛ رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن نويل لوغريت أكد، خلال هذا الاجتماع، في مقر الإتحاد الفرنسي لكرة القدم، أن "فرنسا ستدعم بقوة الملف المغربي لاستضافة بطولة كأس العالم لسنة 2026، لما يتوفر عليه من مميزات وخصائص"، مشيرا في الوقت نفسه إلى متانة العلاقة الثنائية التي تجمع بين البلدين.

وأضاف ذات المصدر أن"فوزي لقجع أوضح، من جانبه، أن الترشيح لمونديال 2026 ليس مغربيا فقط بل إفريقيا"، مؤكدا أن "المغرب استجاب لجميع شروط دفتر التحملات التي يطلبها الإتحاد الدولي لكرة القدم".

وكان رئيس الجامعة مرفوقا، خلال هذا الاجتماع، بكل من رقية الدرهم كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مكلفة بالتجارة الخارجية، وكونستان عوماري النائب الثاني لرئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، عضو المكتب المديري للاتحاد الدولي لكرة القدم، ومحمد جودار عضو المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، علاوة عن اللاعب الدولي السنغالي السابق حاجي ضيوف.

جدير بالذكر أنه، مباشرة بعد نهاية هذا الاجتماع، توجهفوزي لقجع إلى إيطاليا لمتابعة آخر حصة تدريبية للمنتخب الوطني، وذلك قبل المباراة الودية التي ستجمعه يوم غد الجمعة بالمنتخب الصربي، وذلك في إطار استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم روسيا 2018.