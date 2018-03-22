24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0006:2612:3916:0318:4419:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. محمد صلاح .. طريق من قاع الفقر إلى سماء المجد (5.00)

  2. سابقة .. محكمة مغربية تقضي بإزالة الكاميرات من قاعة الجلسات (5.00)

  3. مسيحيون مغاربة يطالبون "الضمائر الحية" بضمان حرية العقيدة (5.00)

  4. "خريف رقمي؟" .. فيسبوك من محفز للثورات إلى أداة بيد السلطات (5.00)

  5. "التعصيب اجتهاد الماضي " .. فلمَ الضّجيج والتخوين؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | فرنسا تدعم ترشيح المغرب لاستضافة مونديال 2026

فرنسا تدعم ترشيح المغرب لاستضافة مونديال 2026

فرنسا تدعم ترشيح المغرب لاستضافة مونديال 2026
هسبريس من الرباط
الخميس 22 مارس 2018 - 18:09

عبر نويل لوغريت رئيس الإتحاد الفرنسي لكرة القدم، عن دعم فرنسا وشركائها لملف ترشيح المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم سنة 2026، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم الخميس، مع فوزي لقجع؛ رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن نويل لوغريت أكد، خلال هذا الاجتماع، في مقر الإتحاد الفرنسي لكرة القدم، أن "فرنسا ستدعم بقوة الملف المغربي لاستضافة بطولة كأس العالم لسنة 2026، لما يتوفر عليه من مميزات وخصائص"، مشيرا في الوقت نفسه إلى متانة العلاقة الثنائية التي تجمع بين البلدين.

وأضاف ذات المصدر أن"فوزي لقجع أوضح، من جانبه، أن الترشيح لمونديال 2026 ليس مغربيا فقط بل إفريقيا"، مؤكدا أن "المغرب استجاب لجميع شروط دفتر التحملات التي يطلبها الإتحاد الدولي لكرة القدم".

وكان رئيس الجامعة مرفوقا، خلال هذا الاجتماع، بكل من رقية الدرهم كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مكلفة بالتجارة الخارجية، وكونستان عوماري النائب الثاني لرئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، عضو المكتب المديري للاتحاد الدولي لكرة القدم، ومحمد جودار عضو المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، علاوة عن اللاعب الدولي السنغالي السابق حاجي ضيوف.

جدير بالذكر أنه، مباشرة بعد نهاية هذا الاجتماع، توجهفوزي لقجع إلى إيطاليا لمتابعة آخر حصة تدريبية للمنتخب الوطني، وذلك قبل المباراة الودية التي ستجمعه يوم غد الجمعة بالمنتخب الصربي، وذلك في إطار استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - مشكورون الخميس 22 مارس 2018 - 18:21
و نحن نشكر فرنسا بدورنا على هدا الدعم.
"لقينا الخير ففرنسا ما لقيناه فالسعودية، و حتى السفير ديالهم فالمغرب بدل ما يصحح الخروج عن النص و صبيانية آل ترك، خرج بتصريح يستحمر المغاربة، و انه جهات اخرى تريد تقويض الاخوة التي تجمع البلدين" يا سيادة السفير المحترم كلامك منطقي اذا كنت تقصد "آل ترك" بالجهات الاخرى !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
54
2 - head الخميس 22 مارس 2018 - 18:22
Vive la République vive la France
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
3 - جبلي ابن الجبل الخميس 22 مارس 2018 - 18:23
في حالة فوز المغرب بشرف تنظيم كأس العالم الشركات الفرنسية هي من ستنال الإشراف على إنجاز المشاريع بالمغرب و بالتالي فرنسا من ستربح معنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
48
4 - ADNANE الخميس 22 مارس 2018 - 18:23
دعم مشمول بمصالح مخفية لان فرنسا تعلم انه لو حصل المغرب على شرف التنظيم فهناك عديد الشركات الفرنسية التي ستلج عمليات الانشاء و التجهيز لا محالة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
27
5 - يونس السلفي الخميس 22 مارس 2018 - 18:24
فرنسا كانت و لا تزال حليفا رئيسا للمغرب
و العجب في زمان ينافقك فيه بنو جلدتك من العرب و يساندك الغريب
هذا الخبر إهداء إلى أصحاب الصفر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
33
6 - سلام الصويري الخميس 22 مارس 2018 - 18:27
طبيعي لان فرنسا ستكون هي الرابح الأكبر من الصفقات المختلفة عبر شركاتها نظرا للسيطرة الكاملة على المجال السياسي والمالي والاقتصادي والثقافي واللغوي والتبعية العميقة الوبي المغربي المفرنس الذي يتكحم في مختلف المجالات ويحول ارباحه لابناك فرنسا .
وعليه فالمغرب ينظم وفرنسا تستفيد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
7 - bramin الخميس 22 مارس 2018 - 18:29
شئ منتتظر الان ماما فرنسا دائما خلف المغرب او المغرب خلف فرنسا كيفما ترون في جميع المواقف والمحافل،لان الاستعمار يخرج وتبقى دائما جدوره.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-16
8 - karim الخميس 22 مارس 2018 - 18:29
السر يكمن في الوفد المرافق لسيد لقجع،والفاهم يفهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
9 - احمد الخميس 22 مارس 2018 - 18:30
رسالة قوية موجهة إلى الموقف السعودي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
10 - سفيان الخميس 22 مارس 2018 - 18:31
رأيي الشخصي: أظن أنه من الإيجابي أن ينظم المغرب كأس العالم، لأن تنظيمه سيخلق فرص عمل و لو لوقت محدود و سيلزم عدة إصلاحات سواء على مستوى البنية التحتية أو عدة مستويات أخرى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
11 - خالد الخميس 22 مارس 2018 - 18:34
شئ طبيعي لأن فرنسا مصالحها مع المغرب أكتر من أمريكا و لا شئ مجاني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
12 - عاشت فرنسا الخميس 22 مارس 2018 - 18:38
عاشت فرنسا وعاش الشعب المغربي عكس الامارات والسعودية داعمي ملف امريكا. الزمن سيفضحكم و كأس العالم انشاء الله 2026 الافتتاح ب كازابلانكا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
13 - جبلي حور الخميس 22 مارس 2018 - 18:40
فرنسا تعلن دعمها للمغرب رغما أنها غربية بينما تركي ال سعودي يعلن رفضه عن تصويت لصالح المغرب بسبب تقوية علاقة مع قطر يالا العار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
14 - فكيكي الخميس 22 مارس 2018 - 18:58
تحي فرنسا الدولة الصديقة المخلصة للمغرب هذا الموقف المساند للترشح المغرب لكأس العالم2026 ينضاف إلى مواقفها الشجاعة المؤيدة لمغربية الصحراء والدفاع عن مواقف المغرب إزاء هذا المشكل المفتعل من طرف جارتنا العربية الإسلامية الجزائر.يقول المثل الدراجي: خوك من وتاك لا من ولاك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
المجموع: 14 | عرض: 1 - 14

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.