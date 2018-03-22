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كُتّاب وآراء
إبراهيموفيتش ينهي مساره مع مانشستر يونايتد
فسخ المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي كان ينتهي نهاية الموسم الحالي، وسط تكهنات بانتقاله للدوري الامريكي لكرة القدم.
وأعرب مانشستر يونايتد، على موقعه الالكتروني، عن شكره للمهاجم السويدي على إسهاماته في الفريق، منذ انضمامه إليه ،وتمنى له التوفيق في مستقبله.
وسجل المهاجم السويدي، الذي انتقل ليونايتد قادما من باريس سان جيرمان، 29 هدفا في 53 ظهورا بقميص "الشياطين الحمر"، وفاز بثلاثة ألقاب هي الدوري الاوروبي وكأس الرابطة وكأس الدرع الخيرية.
وارتبط اسم "إبرا"، البالغ 36 عاما، بالانتقال لفريق "لوس آنجليس غالاكسي"، الذي يستطيع الانضمام له بالنظر إلى استمرار فترة الانتقالات في الدوري الامريكي لكرة القدم مفتوحة حتى أول ماي المقبل.