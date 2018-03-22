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الرئيسية | رياضة | إبراهيموفيتش ينهي مساره مع مانشستر يونايتد

إبراهيموفيتش ينهي مساره مع مانشستر يونايتد

إبراهيموفيتش ينهي مساره مع مانشستر يونايتد
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 22 مارس 2018 - 19:59

فسخ المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي كان ينتهي نهاية الموسم الحالي، وسط تكهنات بانتقاله للدوري الامريكي لكرة القدم.

وأعرب مانشستر يونايتد، على موقعه الالكتروني، عن شكره للمهاجم السويدي على إسهاماته في الفريق، منذ انضمامه إليه ،وتمنى له التوفيق في مستقبله.

وسجل المهاجم السويدي، الذي انتقل ليونايتد قادما من باريس سان جيرمان، 29 هدفا في 53 ظهورا بقميص "الشياطين الحمر"، وفاز بثلاثة ألقاب هي الدوري الاوروبي وكأس الرابطة وكأس الدرع الخيرية.

وارتبط اسم "إبرا"، البالغ 36 عاما، بالانتقال لفريق "لوس آنجليس غالاكسي"، الذي يستطيع الانضمام له بالنظر إلى استمرار فترة الانتقالات في الدوري الامريكي لكرة القدم مفتوحة حتى أول ماي المقبل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - مولاي أشرف الخميس 22 مارس 2018 - 20:16
السلطان،فعلا لاعب كبير يستحق كل تقدير.اتمنى له مسارا موفقا فيما تبقى له في مسيرته.
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