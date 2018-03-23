حكيم زياش يتفاوض حول الالتحاق بروما وميلان‎

هسبورت*

أَكّدت تقارير إعلامية وجود وكيل اللاعب المغربي حكيم زياش في إيطاليا من أجل التفاوض مع ناديي روما وميلان، الراغبين في ضم صاحب 24 عاما خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" فإن روما ليس الوحيد الذي يرغب في ضم متوسّط ميدان فريق أياكس أمستردام الهولندي، إذ دخل ميلان على الخط وأبدى رغبته في حسم الصفقة قبل نهائيات كأس العالم المقبلة.

ووفقا للمصدر الإعلامي سالف الذكر فإن مصطفى نخلي، وكيل أعمال زياش، شوهد في مدينة تورينو التي يعسكر فيها المنتخب الوطني المغربي الذي يستعد لمواجهة صربيا.

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