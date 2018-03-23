جَماهير مغرِبية "مفاجأة" ودية "الأسود" في تورينو

هسبورت - أمال بلحاج*

يَتهيّأ الجمهور المغربي لحضور المباراة الودية للمنتخب الوطني المغربي، التي ستجرى اليوم الجمعة، أمام صربيا، على أرضية ملعب تورينو الإيطالي، إذ انتقلت أعداد محترمة من الأنصار من مختلف الدول الغربية، إلى الديار الإيطالية قصد مساندة "الأسود"، في تحضيراتهم لنهائيات كأس العالم روسيا 2018، فضلا عن الجالية المغربية المقيمة في إيطاليا التي ستحضر بقوّة، رفقة جاليات الدول الأوروبية المجاورة.

وأكّد أحد أفراد الجالية المغربية في حديثه مع "هسبورت"، أن عددا مهما من الجماهير المغربية بدأت في التوافد على إيطاليا، قصد حضور ودية "أسود الأطلس" أمام صربيا، فيما سيكون النصيب الأكبر للجالية المغربية المقيمة هناك، والتي تعهّدت بحضور قوي اليوم، إذ يتوقّع حضور 20 ألف متفرّج من خلال ما عاينه عن قرب، وذلك في ملعب تصل طاقته الاستيعابية إلى 27.994 متفرجا.

وأوضح المتحدّث ذاته، أن إحدى الجمعيات لأفراد الجالية "الخريبكية"، قد أكّدت للجماهير المغربية هناك، أنها تتأهّب لرفع "تيفو"، خلال المواجهة المرتقبة أمام صربيا، في ملعب تورينو، حيث سيكون عليها التنسيق مع السلطات الأمنية، قصد السماح لها بذلك.

ومن جهة أخرى، أكّد المصدر ذاته، أن نظام اقتناء التذاكر في الملعب الأولمبي لتورينو، كان قد توقّف عن الاشتغال خلال اليومين الماضيين، قبل أن يتم إطلاقه، لتتوافد الجماهير على شباك التذاكر للملعب المذكور، رغبة منهم في الحضور لمساندة "أسود الأطلس"، قبل الدخول في غمار المنافسة العالمية، التي ستنطلق شهر يونيو المقبل، في روسيا.

يشار إلى أن المنتخب المغربي سيخوض أول ودية له، أمام المنتخب الصربي مساء، اليوم، الجمعة على أرضية الملعب الأولمبي في تورينو، قبل أن يواجه أوزباكستان، في الـ27 من الشهر الحالي على أرضية مركب محمد الخامس في البيضاء.

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