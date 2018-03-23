خصُوم المغرب في "المونديال" .. مُعسكرات مغلقة وحذر من "الأسود"

هسبورت - أمال بلحاج*

تخوض منتخبات المجموعة الثانية المشاركة في كأس العالم روسيا 2018 معسكرات تدريبية مغلقة تحضيرا للمشاركة في أكبر عرس كروي على المستوى الدولي، إذ برمج المنتخب الوطني معسكرا بمدينة تورينو الإيطالية، تتخلله مباراة ودية اليوم الجمعة، قبل العودة إلى المغرب لمواجهة أوزباكستان في الـ27 من الشهر الحالي، على أرضية مركب محمد الخامس بالبيضاء؛ فيما اختار خصوم "الأسود" دولا أوروبية أخرى لخوض استعداداتهم قبل أقل من 3 أشهر على انطلاق المسابقة.

"البرتغاليون" يحضرون للمغرب بمواجهة "الفراعنة"

اختار المنتخب البرتغالي مواجهة منتخب "الفراعنة" تحضيرا لمواجهة المنتخب المغربي خلال نهائيات كأس العالم روسيا 2018، إذ انتقل أصدقاء كريستيانو إلى سويسرا، قصد خوض المباراة الودية هناك، اليوم الجمعة، حيث أكد المدافع ماريو روي أن منتخب مصر يشبه المنتخبات التي سيواجهها فريقه في "المونديال" المقبل.

فرناندو سانتوس، المدير الفني للمنتخب البرتغالي، كان صارما في خطاباته مع اللاعبين خلال المعسكر التدريبي الحالي، إذ أكد لهم أن اللائحة التي تم استدعاؤها لخوض وديتي مصر وألمانيا ليست باللائحة النهائية التي ستخوض غمار كأس العالم، مطالبا إياهم بالاجتهاد قصد الحفاظ على مكانتهم وإلا سيتم تعويضهم بعناصر أخرى، في إشارة منه إلى أنه لن يتساهل مع أحد، على اعتبار أن "المونديال" يتطلب مجموعة في قمة عطائها.

"لاروخا" يعسكر بعناصر المونديال

استغل منتخب إسبانيا هو الآخر، كباقي المنتخبات الأخرى، تواريخ "الفيفا" للتحضير لنهائيات كأس العالم روسيا 2018. وأكدت مصادر إعلام إسبانية أن اللائحة التي اعتمدها المدرب خلال المعسكر التدريبي الحالي ستكون بنسبة كبيرة جدا اللائحة المعتمدة خلال "المونديال" المقبل، دون تغيير العناصر الحالية، باستثناء ثلاثة لاعبين يخضعون للاختبار، وقد يتم الاحتفاظ بهم أو استدعاء آخرين مكانهم.

منتخب "لاروخا" اختار مواجهة منتخبات قوية خلال معسكره التدريبي، إذ انتقل إلى ألمانيا لمواجهة "الماكينات" اليوم الجمعة، قبل مواجهة منتخب الأرجنتين في 27 من الشهر الحالي. كما من المنتظر أن يبرمج الاتحاد الإسباني مباراة أخرى أمام المنتخب التونسي قبل "المونديال" تحضيرا لمواجهة المنتخب المغربي.

منتخب إيران يختار "التوانسة" و"الثعالب"

خصم المغرب الأول في نهائيات كأس العالم روسيا 2018 اختار مواجهة المنتخب التونسي الذي يشبه "الأسود" إلى حد كبير، إذ ستجرى المباراة الودية اليوم على أرضية رادس بتونس، قبل أن ينتقل إلى أستراليا لمواجهة المنتخب الجزائري في 27 من الشهر الحالي، والذي يقترب أسلوبه هو الآخر من أسلوب لعب المنتخب المغربي.

المنتخب الإيراني كثف تحضيراته خلال الفترة الحالية، إذ اختار منتخبين "مغاربيين" تحضيرا لـ"الأسود"، على أن يبرمج الاتحاد الإيراني للكرة مباريات أخرى أمام منتخبات أوروبية، استعدادا لبطلي العالم وأوروبا، إسبانيا والبرتغال.

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