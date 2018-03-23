هذه تشكيلة المنتخب المغربي أمام نظيره الصربي

هسبريس من الرباط

كشف الناخب الوطني هيرفي رونار عن قائمة المنتخب الوطني التي ستواجه مساء اليوم المنتخب الصربي، بمدينة تورينو الإيطالية.

المباراة ستنطلق على السابعة والنصف بالتوقيت المغربي، ضمن استعدادات المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم روسيا 2018.

وفيما يلي تشكيلة المنتخب الوطني رفقة أرقام أقمصة اللاعبين:

12 – منير الكجوي

5 – المهدي بنعطية

6 – غانم سايس

3 – حمزة منديل

17 – نبيل درار

16 – نور الدين أمرابط

10 – يونس بلهندة

14 – امبارك بوصوفة

8 – كريم الأحمدي

7 – حكيم زياش

13 – خالد بوطيب

الاحتياط:

22 – أحمد رضا التكناوتي

11 – فيصل فجر

9 – سفيان بوفال

15 – أيوب الكعبي

23 – وليد أزارو

21 – سفيان أمرابط

24 – بدر بانون

20 – عزيز بوحدوز

19 – ياسين بامو

18 – أمين حاريث

4 – مروان داكوسطا

2 – أشرف حكيمي

26 – زكرياء لبيض

25 – وليد الحجام