24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5806:2512:3916:0318:4520:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. قتيلان في عملية احتجاز رهائن داخل متجر فرنسي (5.00)

  2. زيان "مُتهَما": رئيس الحكومة ومستشارو الملك سواسية أمام القضاء (5.00)

  3. قتيل في حادثة سير مفجعة بين سطات والبروج (5.00)

  4. برلمان "سيدياو" يدعم انضمام المملكة إلى مجموعة غرب إفريقيا (5.00)

  5. الساعة المائية بفاس العتيقة .. حياة ثانية تنتظر معلمة حيرت العلماء (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | المنتخب الأولمبي المغربي ينهزم وديا أمام السينغال

المنتخب الأولمبي المغربي ينهزم وديا أمام السينغال

المنتخب الأولمبي المغربي ينهزم وديا أمام السينغال
هسبريس من الرباط
الجمعة 23 مارس 2018 - 20:32

انتهت المباراة الودية التي جمعت المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة بنظيره السينغالي، مساء اليوم الجمعة بالعاصمة السينغالية دكار، بهدف لصفر لصالح المنتخب المُضيف.

الهدف الوحيد في المباراة سجله اللاعب الشيخ سيدبي، في الدقيقة الـ26، بينما يرتقب أن تجري بين المنتخبين مباراة ودية أخرى يوم الاثنين 26 مارس الجاري.

وتدخل هاتان المباراتان الوديتان في إطار استعدادات المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة للاستحقاقات المقبلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.