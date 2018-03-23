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المنتخب الأولمبي المغربي ينهزم وديا أمام السينغال
الجمعة 23 مارس 2018 - 20:32
انتهت المباراة الودية التي جمعت المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة بنظيره السينغالي، مساء اليوم الجمعة بالعاصمة السينغالية دكار، بهدف لصفر لصالح المنتخب المُضيف.
الهدف الوحيد في المباراة سجله اللاعب الشيخ سيدبي، في الدقيقة الـ26، بينما يرتقب أن تجري بين المنتخبين مباراة ودية أخرى يوم الاثنين 26 مارس الجاري.
وتدخل هاتان المباراتان الوديتان في إطار استعدادات المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة للاستحقاقات المقبلة.