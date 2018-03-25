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الرئيسية | رياضة | أليغري يقترب من تدريب باريس سان جيرمان

أليغري يقترب من تدريب باريس سان جيرمان

أليغري يقترب من تدريب باريس سان جيرمان
هسبريس ـ مُتابعة
الأحد 25 مارس 2018 - 04:50

بات البحث عن مدرب جديد لقيادة باريس سان جيرمان شاغل الصحافة المحلية منذ فشل فريق العاصمة الفرنسية في التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" يبدو أن المرشح الأوفر حظا لتولي زمام الفريق هو الإيطالي ماسيميليانو أليغري.

وأكدت الصحفية أن منصب أوناي إيمري -المدرب الحالي الممتد عقده حتى يونيو- قد يكون من نصيب أليغري وذلك بفضل نتائج الأخير مع فريقه يوفنتوس الذي قاده إلى نهائي دوري الأبطال في 2015 و2017.

كما عولت الصحيفة على أن أليغري هو المرشح الأقوى لدى رئيس النادي ناصر الخليفي نظرا لسمات شخصيته حيث بإمكانه التحكم في مشاعره أمام العامة بينما يكون عنيدا داخل غرفة الملابس.

ويحظى أليغري بعقد مع يوفنتوس حتى عام 2020 ولكي يذهب إلى باريس عليه أن يحظى بموافقة إدارة النادي الإيطالي.

وعلى قائمة المرشحين لقيادة سان جيرمان هناك أيضا الإسباني لويس إنريكي والإيطالي أنطونيو كونتي المرشح أيضا لتولي زمام منتخب بلاده الوطني.

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