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هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

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الرئيسية | رياضة | دكار تدعم ملف "المغرب 2026" لتنظيم المونديال

دكار تدعم ملف "المغرب 2026" لتنظيم المونديال

دكار تدعم ملف "المغرب 2026" لتنظيم المونديال
هسبورت - عمر الشرايبي*
السبت 24 مارس 2018 - 22:20

يَتواصل الدعم الإفريقي العلني لملف المغرب من أجل احتضان نهائيات كأس العالم، إذ جدّد الاتحاد السنغالي لكرة القدم التفافه حول شعار "موروكو 2026"، معتبرا المملكة خير ممثّل للقارة السمراء من أجل كسب هذا الرهان الذي يتطلّع إليه جميع الأفارقة وليس المغاربة فقط.

وكشف أوغستين سانغور، رئيس الاتحاد السنغالي للعبة، في تصريح لـ"هسبورت"، أنه حان الوقت ليعود "المونديال" إلى القارة الإفريقية بعد نسخة 2010 التي نظّمت في جنوب إفريقيا، مردفا: "أعتقد أن المغرب هو الدولة الأجدر بتمثيل القارة لاحتضان نهائيات كأس العالم لكرة القدم.. نساند ذلك بكل جوارحنا، وعاش مونديال 2026 مغربيا".

وترأّس سانغور بعثة المنتخب السنغالي التي حلّت بالمغرب في إطار استعداداتها لخوض غمار نهائيات كأس العالم في روسيا، إذ استغل "أسود التيرانغا" البنى التحتية التي تميّز المملكة، من فندق إقامة فاخر وسط مدينة الدار البيضاء إلى ملاعب التداريب، التي توزّعت بين مركب "كهرماء" و"محمد بنجلون" الخاص بنادي الوداد البيضاوي، دوملعب محمد الخامس الذي احتضن مباراة رفاق ساديو ماني أمام منتخب أوزبكستان.

رئيس الاتحاد السنغالي أبرز أحد النقط القوية التي يرتكز عليها ملف "Morocco 2026"، قائلا: "نعتبر أننا في بلدنا عند القدوم إلى المغرب، إذ كنا قد استفدنا من استضافة مبارياتنا عند توقيف اللعب في السنغال قبل سنوات، والآن نستغل التجهيزات والبنى الرياضية عالية المستوى من أجل التحضير للمونديال الروسي".

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Zohair السبت 24 مارس 2018 - 22:46
شكرا للسنغال على هذا الدعم الصريح و القوي و مرحبا بكم ألف مرحبا في بلدكم المغرب .. المونديال سيعود بإذن الله إلى القارة الإفريقية بعد نسخة 2010 التي نظّمت في جنوب إفريقيا.
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5
2 - ولد حميدو السبت 24 مارس 2018 - 22:56
و رغم دلك فالمغاربة لا يهتمون بالسوق السينغالي سواء في التجارة او السياحة فالمخابز قليلة و عليها الازدحام و فيها مناظر جميلة و لكن بعض شواطئها مهملة و السينغاليون يسبحون رغم ان سلاحف ضخمة تسبح قربهم و تظهر لك من بعيد مثل الانسان و الاجنبي يتفادى الدخول للبحر
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5
3 - khalid g السبت 24 مارس 2018 - 23:01
لقد نسى المغرب ،إثيوبيا و موريطانيا و بنغلاديش حيت بدورهما يدعمان هدا الملف الدي كلف الملايير من الدراهم التي ربما تسد حاجيات الفقراء
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