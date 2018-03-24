المغرب التطواني يهزم الجيش الملكي بهدف يتيم

هسبريس ـ و.م.ع

فاز فريق المغرب التطواني على ضيفه الجيش الملكي بهدف للاشيء في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، على أرضية ملعب سانية الرميل بتطوان، برسم منافسات الدورة الـ22 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وسجل هدف المباراة الوحيد اللاعب نور الدين الكرش في الدقيقة الثالثة، بينما أكمل فريق الجيش الملكي المباراة بعشرة لاعبين بعد أن تم طرد المدافع يوسف أوشويا في الدقيقة 43 .

ورغم هذا الفوز، وهو الرابع له في الموسم مقابل 12 هزيمة و 5 تعادلات، ظل فريق المغرب التطواني قابعا في المركز ما قبل الأخير بمجموع 17 نقطة. ورغم هذه الهزيمة، وهي السابعة له في الموسم مقابل 8 انتصارات والباقي تعادلات، حافظ فريق الجيش الملكي على موقعه في المركز الخامس برصيد 32 نقطة.