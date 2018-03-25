هسبريس تنقل مباراة المصارع إبراهيم البوني

هسبريس من الرباط

يخوضُ عدد من الأبطال المغاربة في الرياضات القتالية، غمار مباريات ساخنة ضمن بطولة العالم للرياضات القتالية World Fighting League ، التي تحتضنها هولندا يومي السبت والأحد.

وستبثّ هسبريس، مباشرة، مساء اليوم الأحد، من مدينة ألمير الهولندية، مباراة البطل المغربي إبراهيم البوني، وهو من أبرز أبطال رياضة الكيك بوكسينك بهولندا، والذي سينافس ضمن فئة أكثر من 95 كيلوغراما.

وسيتنافس البطل المغربي في رياضة الكيك بوكسينغ على إحدى الرتب الثماني الأولى المؤهِّلة إلى بطولة Wildcard، التي ستُقام شهر مايو القادم لنيل جائزة قيمتها المالية 100 ألف أورو.

إبراهيم البوني، الذي تُعلّق عليه الآمال ليكون خليفة البطل المغرب بدر هاري في رياضة الكيك بوكسينغ، وُلد بأمستردام سنة 1992، ويتمتّع بإمكانيات جسمانية كبيرة، إذ يزن 100 كيلوغرام، ويبلغ طوله 1،92 مترا.

وإلى حدّ الآن خاض البوني 60 مباراة على حلبات رياضة الكيك بوكسنيغ، فاز باثنين وخمسين منها، وأغلبها حسمها لصالحه بالضربة القاضية؛ وتألق خلال البطولة العالمية للكيك بوكسينغ K1 شهر نونبر الماضي، في صنف الوزن الثقيل، إذ لعب المباراة النهائية.

وبالإضافة إلى إبراهيم البوني، يشارك أبطال مغاربة آخرون في بطولة العصبة العالمية للرياضات القتالية؛ وهم يونس سمايلي، الذي سينافس ضمن فئة 70 كيلوغراما والبطلة أنيسة الحداوي، التي ستلعب ضمن فئة 62 كيلوغراما.