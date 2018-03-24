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الرئيسية | رياضة | الدفاع الحسني يهزم شباب الريف بملعب العبدي

الدفاع الحسني يهزم شباب الريف بملعب العبدي

الدفاع الحسني يهزم شباب الريف بملعب العبدي
هسبريس ـ و.م.ع
السبت 24 مارس 2018 - 19:08

فاز فريق الدفاع الحسني الجديدي على ضيفه شباب الريف الحسيمي بثلاثة أهداف لواحد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت على أرضية ملعب العبدي بالجديدة، برسم منافسات الدورة 22 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وسجل أهداف "الفريق الدكالي" كل من أيوب نناح في الدقيقتين 3 و33، وحميد أحداد (د50)، فيما وقع هدف شباب الريف الحسيمي فنيش يوسف (د63).

ارتقى الدفاع الحسني الجديدي بعد هذا الفوز للمركز الثالث، رافعا رصيده إلى 35 نقطة، إلى جانب الرجاء البيضاوي الذي أجلت مباراته مع شباب أطلس خنيفرة، فيما ظل شباب الريف الحسيمي في المركز العاشر، وتوقف رصيده عند 26 نقطة.

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