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هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

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الرئيسية | رياضة | صربيا ولكسمبورغ مع تنظيم "المونديال" بالمغرب

صربيا ولكسمبورغ مع تنظيم "المونديال" بالمغرب

صربيا ولكسمبورغ مع تنظيم "المونديال" بالمغرب
هسبريس من الرباط
الأحد 25 مارس 2018 - 01:45

أكد سلافيزا كوكيزا، رئيس إتحاد صربيا لكرة القدم، أن بلاده تدعم ملف ترشيح المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم لسنة 2026.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بمدينة تورينو الإيطالية على هامش المباراة الودية التي جمعت بين المنتخبين المغربي والصربي.

وذكر بلاغ للجامعة أن "سلافيزا كوكيزا أكد أن الإتحاد الصربي لكرة القدم،سيدعم المغرب حتى تتسنى له استضافة نهائيات كأس العالم لسنة 2026".

وأضاف المصدر ذاته أنه، في إطار حملة المملكة المغربية لحشد دعم ترشيح المغرب لاستضافة نهائات كأس العالم 2026، توجه فوزي لقجع إلى لكسمبورغ، حيث التقى ببول فيليب رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم.

المصدر ذاته قال إن رئيس الجامعة المغربية قدم الخطوط العريضة لملف ترشيح المملكة لاستضافة كأس العالم 2026، مبرزا القيم الرياضية والثقافية التي يتضمنها، قبل أن يؤكد له أن ترشيح المغرب لاستضافة هذا العرس العالمي يعتبر ترشيحا إفريقيا.

"أشار بول فيليب، خلال هذا الاجتماع، إلى عمق ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع بين المغرب ولكسمبورغ، وذكر أن إتحاد لكسمبورغ لكرة القدم،سيكون بجانب المملكة المغربية من أجل احتضان كأس العالم لسنة 2026".

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