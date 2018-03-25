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الرئيسية | رياضة | "أسود الأطلس" يستعدون لمنازلة نخبة أوزباكستان

"أسود الأطلس" يستعدون لمنازلة نخبة أوزباكستان

"أسود الأطلس" يستعدون لمنازلة نخبة أوزباكستان
هسبورت ـ أمال بلحاج*
الأحد 25 مارس 2018 - 08:10

عادل المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم إلى الرباط، عبر طائرة خاصة، مباشرة بعد انتهاء مواجهة صربيا وديا في مدينة تورينو الإيطالية، وانتهت بفوز المغاربة 2-1، وينتظر العناصر الوطنية اختبار جديد أمام منتخب أوزباكستان، الثلاثاء المقبل، على أرضية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

والتحق لاعبو المنتخب الوطني المغربي بمقر إقامتهم في الصخيرات، ثم خاضوا حصة تدريبية برمجها الناخب الوطني، هيرفي رونار، مساء أمس السبت، لإزالة الإعياء قبل خوض آخر حصة تدريبية اليوم الأحد؛ على أن ينتقل "أسود الأطلس" إلى مدينة الدار البيضاء لمواجهة منتخب أوزباكستان وديا، تحضيرا للمشاركة في نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

ونشرت مجموعة من العناصر الوطنية "فيديوهات"، على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، تعبر عن سعادتها بتحقيق الفوز على المنتخب الصربي، دون إخفاء الشعور بالتعب، لاسيما بعد التوجّه إلى مطار تورينو الإيطالية مباشرة بعد نهاية المباراة التحضيرية لمونديال روسيا.

من جهة أخرى انتقد الناخب الوطني الفرنسي هيرفي رونار أداء لاعبي المنتخب في المباراة الودية التي خاضوها أمام صربيا، بتركيز على ما رصده من اختلالات في النزالات الثنائية والضغط على الخصم.

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