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الرئيسية | رياضة | وداد السمارة يعرف خصوم "بطولة اليد الإفريقية"

وداد السمارة يعرف خصوم "بطولة اليد الإفريقية"

وداد السمارة يعرف خصوم "بطولة اليد الإفريقية"
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 24 مارس 2018 - 21:15

أجريت اليوم السبت قرعة بطولتي أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد في فئتي الذكور والإناث، يستضيفهما النادي الأهلي المصري بداية من 13 أبريل المقبل.

وأسفرت قرعة بطولة الذكور وقوع الأهلي في المجموعة الرابعة، بجوار فرق ساليانز الغابوني ومينواه الكاميروني والاتحاد الليبي.

وضمت المجموعة الأولى ممثل كرة اليد المغربية وداد السمارة بجانب "دي إس كي" الكونغولي وكيرنباتا دورام الإثيوبي وفينيكس الغابوني.

ووقع النجم الساحلي التونسي في المجموعة الثانية برفقة فرق إنتر كلوب الأنجولي والنصر الليبي وفاب الكاميروني. في حين ضمت المجموعة الثالثة جي إس إل من الكونغو الديمقراطية وريد ستار الإيفواري، وكيركوس الإثيوبي وهليوبوليس المصري .

وأوقعت قرعة بطولة السيدات النادي الأهلي في المجموعة الأولى بجوار فرق بريميرو الأنغولي وكارا الكونغولي وهيريتاج الكونغو الديمقراطية وديناميك الكاميروني. في حين ضمت المجموعة الثانية فاب الكاميروني وبيترو أتلتيكو الأنغولي وكارا وابو سبورت الكونغولي وستاد مانجي الجابوني وهايبتات الإيفواري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عبدالكريم بوشيخي السبت 24 مارس 2018 - 21:55
كلنا نتذكر حينما انسحبت الاندية الجزائرية لكرة السلة من البطولات الافريقية مرتين متتاليتين بسبب وجود فريق وداد السمارة ضمن الفرق المتبارية و من حسن النظام الجزائري ان فريقه لم يفلح في التاهل الى هذه البطولة او على الارجح انه تعمد ذالك حتى يتجنب الاحراج مرة اخرى خصوصا و انه يقول ان نزاع الصحراء المغربية لا يهمه و هنا تنكشف عورته دون ان يدري بينما في الخفاء يحسب الف حساب لهذا الفريق الصحراوي المغربي الذي خرج من تحت رمال الصحراء كالشبح المخيف الذي يطارده و قض مضجعه و اجبره على الخروج مبكرا من منافسات الكاس و البطولة الافريقية لكرة السلة بالرغم من الاستعدادات التي كلفته اموال طائلة فهنيئا لفريق وداد السمارة الذي استطاع ان يفرض وجوده قاريا على مستوى هذه الرياضة النبيلة و ان دل هذا التاهل القاري على شيئ فانما يدل على ان مدن الصحراء المغربية بعد تحريرها من المستعمر الاسباني و اعادة بنائها من الصفر اصبح لها اشعاع في كل المجالات يجعلنا نفتخر بها و نشد بحرارة على ابنائها الاوفياء لملكهم و وطنهم.
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3
2 - Marocain musulman السبت 24 مارس 2018 - 21:55
تحية خالصة من القلب لابطالنا المغاربة الصحرلويين ولمدينة السمارة العزيزة التريخية
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