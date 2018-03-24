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كُتّاب وآراء
وداد السمارة يعرف خصوم "بطولة اليد الإفريقية"
أجريت اليوم السبت قرعة بطولتي أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس لكرة اليد في فئتي الذكور والإناث، يستضيفهما النادي الأهلي المصري بداية من 13 أبريل المقبل.
وأسفرت قرعة بطولة الذكور وقوع الأهلي في المجموعة الرابعة، بجوار فرق ساليانز الغابوني ومينواه الكاميروني والاتحاد الليبي.
وضمت المجموعة الأولى ممثل كرة اليد المغربية وداد السمارة بجانب "دي إس كي" الكونغولي وكيرنباتا دورام الإثيوبي وفينيكس الغابوني.
ووقع النجم الساحلي التونسي في المجموعة الثانية برفقة فرق إنتر كلوب الأنجولي والنصر الليبي وفاب الكاميروني. في حين ضمت المجموعة الثالثة جي إس إل من الكونغو الديمقراطية وريد ستار الإيفواري، وكيركوس الإثيوبي وهليوبوليس المصري .
وأوقعت قرعة بطولة السيدات النادي الأهلي في المجموعة الأولى بجوار فرق بريميرو الأنغولي وكارا الكونغولي وهيريتاج الكونغو الديمقراطية وديناميك الكاميروني. في حين ضمت المجموعة الثانية فاب الكاميروني وبيترو أتلتيكو الأنغولي وكارا وابو سبورت الكونغولي وستاد مانجي الجابوني وهايبتات الإيفواري.