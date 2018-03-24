لقاء الفتح وأولمبيك خريبكة ينتهي بالتعادل الأبيض

هسبريس من الرباط

تعادل فريق اتحاد الفتح الرياضي مع ضيفه أولمبيك خريبكة، بدون أهداف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب المركب الرياضي ولي العهد الأمير مولاي الحسن بالرباط، برسم منافسات الدورة 22 للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب لأندية القسم الأول في كرة القدم.

وانفرد فريق اتحاد الفتح الرياضي، عقب هذا التعادل وهو التاسع له في الموسم والرابع على التوالي، مقابل سبعة انتصارات وست هزائم، بالمركزالسابع بمجموع 30 نقطة، فيما ارتقى فريق أولمبيك خريبكة، بعد هذه النتيجة، إلى المركز العاشر بمجموع 26 نقطة.