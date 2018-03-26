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الرئيسية | رياضة | الدراجة المغربية تشارك في طواف الجزائر الدولي

الدراجة المغربية تشارك في طواف الجزائر الدولي

الدراجة المغربية تشارك في طواف الجزائر الدولي
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 26 مارس 2018 - 07:23

علم لدى الجامعة الملكية المغربية للدراجات أن المنتخب الوطني للدراجات سيشارك في منافسات النسخة ال21 لطواف الجزائر الدولي، الذي يقام في الفترة ما بين 27 مارس الجاري و2 أبريل المقبل.

ويجري هذا الطواف الإفريقي، المسجل بأجندة الإتحاد الدولي أفريكا تور، في 7 مراحل، يقطع خلالها المتسابقون حوالي 1000 كلم، انطلاقا من ولاية تمنراست، وصولا إلى تيزي وزو.

وستمر القافلة عبر ولايات تمنراست و سيدي بلعباس و معسكر و تيارت و المدية و البويرة و بجاية وصولا إلى تيزي وزو نقطة النهاية.

وأضاف ذات المصدر أن المنتخب الوطني سيكون ممثلا في هذا الطواف القاري بكل من المتسابقين، تمسنا محمد، الصباحي لحسن، إفرد بدر، لحنفي أحمد، صحباوي سفيان وشقري عزيز ، وذلك تحت قيادة، الإطار الوطني مصطفى أفندي.

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