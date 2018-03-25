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فارس البوغاز يفوت صدارة الدوري على غزالة سوس

فارس البوغاز يفوت صدارة الدوري على غزالة سوس
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الأحد 25 مارس 2018 - 18:13

أنهى التعادل الإيجابي هدف لمثله، نتيجة قمة الجولة 22 من منافسات الدوري الاحترافي لكرة القدم، التي جمعت، اليوم الأحد، بين فريقي حسنية أكادير وضيفه اتحاد طنجة على أرضية ملعب أدرار بأكادير، حافظ في ظلها "فرسان البوغاز" على صدارة ترتيب البطولة، في المقابل فوت "غزالة سوس" فرصة الانفراد بها.

وبحث لاعبو فريق حسنية أكادير عن هدف التقدم في النتيجة منذ الدقائق الأولى للنزال، إذ خلق رفاق العميد جلال الداودي، بعض محاولات التهديف، كانت أبرزها كرة للمهاجم كريم البركاوي في حدود الدقيقة 11، كان قريبا من خلالها من هز شباك الحارس "الطنجاوي" طارق أوطاح، وافتتاح حصة التهديف.

وفي الوقت الذي بدأ إيقاع المواجهة يتراجع تدريجيا خلال دقائق الثلث الثاني من الشوط الأول، تمكن كريم البركاوي، من هز شباك "فرسان البوغاز" في الدقيقة 22، منح به التقدم لرفاقه، في الوقت الذي بقي ظهور ومردود أبناء المدرب إدريس المرابط، محتشما من الناحية الهجومية طيلة دقائق الشوط الأول.

وفوت المتألق كريم البركاوي، فرصة أخرى سانحة للتهديف للفريق "السوسي" في حدود الدقيقة 42، اهتزت على وقعها مدرجات ملعب "أدرار"، ليرد عليها الفريق "الطنجاوي" من كرة ثابتة في الدقيقة 45، أنهى في ظلها الحكم عبد الرحيم اليعكوبي، مجريات النصف الأول من المباراة بتقدم "غزالة سوس" بهدف نظيف.

وعرفت بداية الجولة الثانية تحركات هجومية من الجانبين، حيث بحث رفاق العميد أسامة غريب، عن خلق فرص التهديف لإحراز هدف التعادل، كانت أبرزها كرة للاعب عمر العرجون، في الدقيقة 56، أبعدها الحارس عبد الرحمان الحواصلي، بصعوبة، رد عليها بدر الكشاني، من جانب الحسنية برأسية مركزة في حدود الدقيقة 62.

وفي الوقت الذي حاول لاعبو الحسنية التعامل مع الدقائق الأخيرة من المباراة بذكاء، نجح المهاجم مهدي النغمي، في هز شباك الحواصلي، محرزا هدف التعادل في الدقيقة 78، لينقذ بذلك رفاقه من هزيمة محققة على أرضية ملعب أدرار بأكادير.

ومكن هذا التعادل فريق اتحاد طنجة من الحفاظ على صدارة ترتيب البطولة، حيث رفع رصيده إلى النقطة 41 بفارق نقطتين عن مطاردة المباشر حسنية أكادير، في الوقت الذي بلغ رصيد هذا الأخير النقطة 39 في الصف الثاني.

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