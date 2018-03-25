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الرئيسية | رياضة | العَيَاء يداهم "الأسود" قبل لقاء "الذئاب البيضاء"

العَيَاء يداهم "الأسود" قبل لقاء "الذئاب البيضاء"

العَيَاء يداهم "الأسود" قبل لقاء "الذئاب البيضاء"
هسبورت - محمد فنكار*
الأحد 25 مارس 2018 - 20:17

عانى لاعبو المنتخب المغربي من الإرهاق بعد رحلة العودة إلى المغرب، مباشرة بعد انتهاء أولى المباريات الودية أمام "صربيا"، والتي احتضنتها "تورينو" الإيطالية، الجمعة الماضية، استعدادا لمونديال روسيا القادم صيف السنة الجارية.

وقرر الطاقم التقني للمنتخب إراحة اللاعبين الرسميين بإجراء حصة خفيفة لإزالة العياء، والتي احتضنها ملحق مركب مولاي عبد الله بالرباط، فيما تدربت العناصر الاحتياطية استعدادا لظهور بعضها لأول مرة بقميص "الأسود"، حيث من المقرر مشاركة أسماء لأول مرة، والحديث هنا عن المهاجم وليد أزارو وزكرياء لبيض وعناصر عادت للمنتخب بعد مدة طويلة من الغياب.

وتجري المجموعة المغربية مرانها قبل الأخير عشية اليوم بملحق ملعب الرباط، قبل السفر إلى مدينة الدار البيضاء، صباح يوم غد الاثنين، حيث برمج الناخب الوطني هيرفي رونار، حصة تدريبية أخيرة على أرضية ملعب محمد الخامس، في حين ستستقر البعثة بأحد فنادق المدينة، قبل موعد مباراتها بـ24 ساعة أمام منتخب أوزبكستان.

وكان الطاقم الطبي قد أعطى موافقته لكل من ياسين بونو ويوسف آيت بناصر بمغادرة معسكر تورينو بسبب تأكد عدم مشاركتهما للإصابة، فيما غادر أشرف حاكيمي المعسكر ثم عاد مجددا بعد خضوعه لفحوصات بناديه الإسباني ريال مدريد، بينما سجل عبد الرزاق هيفتي، طبيب المنتخب، وجود إصابة لدى اللاعب ياسين أيوب، هذا في وقت لم يتم تسجيل إصابات جديدة في صفوف المنتخب.

وتمكّن المنتخب الوطني المغربي من تحقيق الفوز في المباراة الودية التي جمعته، بنظيره الصربي على أرضية الملعب الأولمبي بمدينة تورينو الإيطالية، بعد فوزه بهدفين لواحد في المواجهة التي تدخل ضمن استعدادات "الأسود" لنهائيات كأس العالم 2018 المرتقبة في روسيا.

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1 - المهاجر الأحد 25 مارس 2018 - 20:47
هناك العديد من اللاعبين لم ياخدوا حقهم باللعب منهم خصوصا آمين حاريت وبوفال. ..لاعبين سريعين جدا ويخترقون الخصم بسرعة. ..أتمنى أن أراهم مكان بلهندة. ..وأرى سايس في الدفاع. .مع أشرف حكيمي. ..وكم كنت اتمنى ان ارى الحداد في المنتخب. ...ادا دخل المغرب بهذه التشكيلة أضمن لكم 4 ل 0 مع ازباكستان
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