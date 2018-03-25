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الرئيسية | رياضة | أولمبيك آسفي يهزم الكوكب ويقترب من المقدمة

أولمبيك آسفي يهزم الكوكب ويقترب من المقدمة

أولمبيك آسفي يهزم الكوكب ويقترب من المقدمة
هسبورت من الرباط
الأحد 25 مارس 2018 - 21:05

حقق أولمبيك آسفي، الفوز بهدفين مقابل هدف واحد على ضيفه الكوكب المراكشي، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، برسم الجولة 22 من البطولة الاحترافية "اتصالات المغرب".

و سجل هدفي فريق الفريق المضيف، كل من حمزة خابا من ضربة جزاء في الدقيقة 53 من عمر المواجهة، وحمزة غودالي في الدقيقة 77، فيما سجل هدف الكوكب الوحيد اللاعب لحلالي في آخر دقائق المباراة.

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1 - المراكشي الأحد 25 مارس 2018 - 21:18
انتهى الدرس.. شكرا ليوسف مريانة على ما قدمه من خدمات .. مستقبل الموكب فوق كل اعتبار وفوق كل المجاملات .. كما للتاريخ ضمير للمستقبل موضع ومقام .. سلام
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2 - Youssef toujir الأحد 25 مارس 2018 - 21:39
فرق لديها مواهب ينقصها فقط الادارة و التسيير الممتاز بالاضافة الى الاموال طبعا
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