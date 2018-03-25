أولمبيك آسفي يهزم الكوكب ويقترب من المقدمة

هسبورت من الرباط

حقق أولمبيك آسفي، الفوز بهدفين مقابل هدف واحد على ضيفه الكوكب المراكشي، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، برسم الجولة 22 من البطولة الاحترافية "اتصالات المغرب".

و سجل هدفي فريق الفريق المضيف، كل من حمزة خابا من ضربة جزاء في الدقيقة 53 من عمر المواجهة، وحمزة غودالي في الدقيقة 77، فيما سجل هدف الكوكب الوحيد اللاعب لحلالي في آخر دقائق المباراة.

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