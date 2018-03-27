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الرئيسية | رياضة | "راتب أومتيتي" يثير الذعر في صفوف "البارصا"

"راتب أومتيتي" يثير الذعر في صفوف "البارصا"

"راتب أومتيتي" يثير الذعر في صفوف "البارصا"
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 27 مارس 2018 - 05:11

مع اقتراب تحقق حلمه بالتتويج بثلاثية جديدة هذا الموسم، اصطدم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم بمشكلة غير متوقعة تتمثل في إمكانية رحيل مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي، الذي يبدو غير مستعد حتى الآن لتمديد تعاقده مع النادي الكتالوني.

وأشارت صحيفة "أ س" الإسبانية إلى أن اللاعب الفرنسي يتطلع إلى الدخول إلى الفئة الثانية لرواتب اللاعبين؛ ليصبح دخله مساويا للنجمين أندريس انيستا ولويس سواريز، وهو الأمر الذي تراه إدارة برشلونة غير مقبول ولا يمكنها الموافقة عليه.

وفجر اومتيتي مفاجأة كبيرة خلال حديثه مع أحد البرامج التليفزيونية الفرنسية، مؤخرا، عندما التزم الصمت حيال سؤال عن مسألة تجديد تعاقده مع برشلونة واحتمال رحيله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأثار أومتيتي، خلال الفترة الأخيرة، اهتمام العديد من الأندية الأوروبية بضمه، خاصة وأن عقده مع برشلونة، الذي يمتد حتى 2021، يتضمن شرطا جزائيا يبلغ 60 مليون يورو فقط.

وأصبح قطبا مدينة مانشستر الإنجليزية، يونايتد وسيتي، أكثر المهتمين بضم أومتيتي، حيث كشفت بعض وسائل الإعلام الإسبانية أن مانشستر يونايتد عرض على اللاعب الفرنسي أجرا سنويا يبلغ تسعة ملايين يورو.

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