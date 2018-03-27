تغييرات كبيرة تنتظر "الأسود" أمام أوزبكستان

هسبريس - أ.ف.ب

تسعى منتخبات كرة القدم كل من المغرب وتونس ومصر والسعودية، التي تشارك في مونديال روسيا 2018 للعبة ذاتها، إلى تأكيد النتائج الرائعة التي حققتها الجمعة في المباريات الدولية الودية؛ وذلك عندما تلاقي أوزبكستان وكوستاريكا واليونان وبلجيكا على التوالي اليوم الثلاثاء، حيث يرغب مدربوها في منح فرصة أخيرة للبدلاء لتعزيز حظوظهم في الحضور ضمن اللائحة النهائية للعرس العالمي.

وكان المغرب تغلب على صربيا 2-1 في تورينو، وتونس على ضيفتها إيران 1-صفر بملعب رادس في العاصمة التونسية، وتعادلت السعودية مع أوكرانيا 2-2 في مدينة ماربيا الإسبانية، وخسرت مصر أمام البرتغال 1-2 بثنائية لكريستيانو رونالدو في الوقت بدل الضائع مقابل هدف لمحمد صلاح.

تغييرات كبيرة في تشكيلة "أسود الأطلس"

هيرفيه رونار، المدرب الفرنسي للمنتخب المغربي، سيقوم، بعدما دفع بالتشكيلة الأساسية أمام صربيا الجمعة (باستثناء غياب أشرف حكيمي ورومان سايس للإصابة)، بتغييرات كثيرة على التشكيلة التي ستواجه أوزبكستان اليوم الثلاثاء على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وقال رونار: "ستكون هناك مداورة كبيرة الثلاثاء. ولكن الأكيد أن هناك الكثير من اللاعبين الذين كانوا على مقاعد البدلاء أمام صربيا سيلعبون أساسيين ضد أوزبكستان، المنتخب القوي والذي أرغم السنيغال على التعادل"، في إشارة إلى مباراة المنتخبين الجمعة في الدار البيضاء وانتهت بهدف لمثله.

وأضاف: "يجب أن نمنح الفرصة للجميع، تفصلنا ثلاثة أشهر عن انطلاق المونديال، ويتعين علينا استغلالها لتعزيز صفوف المنتخب باللاعبين المتألقين. هناك الكثير من اللاعبين الذين يستحقون الدفاع عن المنتخب المغربي، بيد أن اللائحة محددة بـ 23 لاعبا. وبالتالي، فإن الاختيار صعب، ونحن مطالبون باختيار الأفضل والأنسب والأكثر استعدادا بدنيا وفنيا وذهنيا".

وعلى الرغم من الأداء الجيد للاعبي المنتخب المغربي، أشار رونار إلى بعض الأخطاء التي ارتكبها اللاعبون والتي يجب تفاديها في المباريات المقبلة، خصوصا في المونديال.

وقال: "وجدنا صعوبة للدخول في أجواء المباراة في الدقائق الخمس أو العشر الأولى. وتناقلنا الكرة كثيرا في منتصف ملعبنا، وهذا غير مقبول؛ لأن الثمن يكون غاليا أمام المنتخبات ذات المستوى العالي، فضلا عن معاناتنا في الكرات الثابتة، ولحسن حظنا لم نستقبل أي هدف منها"، مضيفا: "لا يزال أمامنا عمل كبير حتى نكون على الموعد في روسيا".

وعاد منتخب "أسود الأطلس" إلى المونديال للمرة الأولى منذ 20 عاما، وتحديدا منذ نسخة فرنسا 1998، والخامسة في تاريخه. وسيكون في المجموعة الثانية مع إيران والبرتغال وإسبانيا.

معلول يسعى إلى قمة الجاهزية في 18 يونيو

نبيل معلول، مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم، لا تختلف نيته عن رونار عندما يلاقي نسور قرطاج كوستاريكا على ملعب "اليانز ريفييرا" في مدينة نيس الفرنسية.

وقال معلول، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية، إن "أهمية المباريات الودية تكمن في الوقوف على كل الجزئيات الفنية والتكتيكية التي تهم منافسينا ودرجة جاهزية المنتخب الوطني، إذ إن الهدف الأساس يبقى بلوغ قمة الجاهزية في 18 يونيو المقبل؛ موعد المباراة الأولى في المونديال إمام انكلترا، وهو ما نحرص للإعداد له من الآن".