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هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

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الرئيسية | رياضة | بلجيكا تدعم تنظيم "مونديال 2026" بالمغرب

بلجيكا تدعم تنظيم "مونديال 2026" بالمغرب

بلجيكا تدعم تنظيم "مونديال 2026" بالمغرب
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 27 مارس 2018 - 14:23

أكدت بلجيكا دعمها لملف ترشيح المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026.

جاء ذلك، على إثر الاجتماع الذي عقده ببروكسل أمس الإثنين رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، ورئيس الجامعة الملكية البلجيكية لجمعيات كرة القدم جيرار لييينارد.

وأوضح بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن جيرار ليينارد عبر عن دعم بلاده لاحتضان المملكة المغربية نهائيات كأس العالم 2026، مشيرا إلى أن الجامعة الملكية البلجيكية لجمعيات كرة القدم ستعمل كل ما في وسعها للتعريف بالملف المغربي.

وأثنى جيرار لييينارد، على ملف ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم لسنة 2026، منوها بـ" العمل الكبير الذي أنجزه المغرب في مسار التنمية، وإعداد كل ما يستلزم من أجل احتضان هذا الحدث العالمي البارز".

وكان رئيس الجامعة الملكية البلجيكية لجمعيات كرة القدم مرفوقا خلال هذا الاجتماع برشيد مضران، وزير مساعدة الشباب، ودور العدالة، والرياضة والنهوض بفدرالية والوني بروكسل، ذو الأصول المغربية.

من جانبه، نوه فوزي لقجع بجيرار لييينارد، بعد الدعم الذي قدمه لملف ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم 2026، مؤكدا على متانة العلاقات التي تربط بين البلدين في جميع المجالات.

وكان فوزي لقجع مرفوقا خلال هذا الاجتماع برقية الدرهم كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، ومحمد جودار، النائب الثاني لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، علاوة عن البطلة المغربية السابقة في رياضة العاب القوى نزهة بيدوان.

وتمثل الجامعة الملكية البلجيكية لجمعيات كرة القدم جميع أندية كرة القدم في بلجيكا. وقد تأسست سنة 1895، وتضم ألفي نادي وتنظم كل موسم حوالي 300 ألف مباراة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - sara الثلاثاء 27 مارس 2018 - 14:52
merci la Belgique de votre soutien en avant cher maroc
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15
2 - ايوب الثلاثاء 27 مارس 2018 - 14:52
يجب ان لا نسبق الاحداث.
يجب اولا ان يقبل الملف المغربي بعدها يتم التوجه للتصويت.
اذا شاهدنا فلم تترشح اي دولة لمواجهة الثلاثي الامريكي الشمالي من غير المغرب.
احتمال الوصول الى فترة التصويت مستبعد فلا اظن ان امريكا و كندا سيقفون في مجلس واحد يواجهون المغرب و ينتظرون التصويت.
نقطة سوداء تواجه ملف المغرب و هي الهجرة فلا اظن ان اوربا ستقبل بملايين الافارقة على حدودها الجنوبية بعد المونديال.
رأيي هو ان يسحب المغرب ترشحه بكرامة و يتجنب تبذير الملايير و يستثمر في التنمية البشرية.
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-30
3 - MATADOR الثلاثاء 27 مارس 2018 - 14:56
دعوا امريكا تنظم المونديال فهي قادة على تنظيمه من الغد...الملف المغربي ضعيف جدا ولا طاقة للمغرب بهذه التظاهرة العالمية رحم الله عبدا عرف قدر نفسه لنكن صرحاء وواقعيين دون عاطفة خاوية
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-20
4 - يوسف البرنوصي الثلاثاء 27 مارس 2018 - 15:35
 كم هو رائع أن ينتهي إلى علمك خبر من هنا أو هناك يؤكد دعم العديد من الجامعات الرياضية ملف ترشيح المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026. لكن ما أخشاه هو البحث عن دريعة تقصي ملف المغرب *لا قدر الله* من قبل اللجنة التقنية التي ستزور المغرب خلال شهر أبريل خصوصا خصوصا وأن المغرب تم حرمانه من تنظيم عدة تظاهرات مثل ( expo Tanger 82) وكان السبب عدم توفر ((المرحاض العمومية)).يجب وضع مراحيض مسبقة الصنع (des toilettes préfabriqués) على الأقل بالمدن المرشحة والله ولي التوفيق.
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2
5 - hassan الثلاثاء 27 مارس 2018 - 15:38
Il est pratiquement impossible que le Maroc l' emporte au finale face au États-Unis
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0
6 - سلام الصويري الثلاثاء 27 مارس 2018 - 15:39
القرار الجريء والصائب الذي اتخذته الفيفا على اثر تجربة البرازيل وجنوب افريقيا القرار هو لن تكون الاموال المرصودة لتنظيم كاس العالم على حساب التنمية البشرية وتوفير البنيات التحتية وألا تكون سببا لاندلاع أزمات اجتماعية .
برافو فيفا
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