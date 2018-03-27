بلجيكا تدعم تنظيم "مونديال 2026" بالمغرب

هسبريس - متابعة

أكدت بلجيكا دعمها لملف ترشيح المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026.

جاء ذلك، على إثر الاجتماع الذي عقده ببروكسل أمس الإثنين رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، ورئيس الجامعة الملكية البلجيكية لجمعيات كرة القدم جيرار لييينارد.

وأوضح بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن جيرار ليينارد عبر عن دعم بلاده لاحتضان المملكة المغربية نهائيات كأس العالم 2026، مشيرا إلى أن الجامعة الملكية البلجيكية لجمعيات كرة القدم ستعمل كل ما في وسعها للتعريف بالملف المغربي.

وأثنى جيرار لييينارد، على ملف ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم لسنة 2026، منوها بـ" العمل الكبير الذي أنجزه المغرب في مسار التنمية، وإعداد كل ما يستلزم من أجل احتضان هذا الحدث العالمي البارز".

وكان رئيس الجامعة الملكية البلجيكية لجمعيات كرة القدم مرفوقا خلال هذا الاجتماع برشيد مضران، وزير مساعدة الشباب، ودور العدالة، والرياضة والنهوض بفدرالية والوني بروكسل، ذو الأصول المغربية.

من جانبه، نوه فوزي لقجع بجيرار لييينارد، بعد الدعم الذي قدمه لملف ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم 2026، مؤكدا على متانة العلاقات التي تربط بين البلدين في جميع المجالات.

وكان فوزي لقجع مرفوقا خلال هذا الاجتماع برقية الدرهم كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، ومحمد جودار، النائب الثاني لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، علاوة عن البطلة المغربية السابقة في رياضة العاب القوى نزهة بيدوان.

وتمثل الجامعة الملكية البلجيكية لجمعيات كرة القدم جميع أندية كرة القدم في بلجيكا. وقد تأسست سنة 1895، وتضم ألفي نادي وتنظم كل موسم حوالي 300 ألف مباراة.