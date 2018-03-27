هذه التشكيلة الرسمية للمنتخب أمام أوزباكستان

هسبورت من الرباط

سيواجه المنتخب الوطني المغربي، مساء اليوم الثلاثاء المنتخب الأوزبكستاني في مباراة ودية، ضمن استعدادات "أسود الأطلس" لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وفي ما يلي التشكيلة الرسمية للمنتخب:

- منير محمدي

- وليد حجام، رومان سايس، داكوستا، أشرف حكيمي

- أمرابط، أمين حاريث، فيصل فيجر

- ياسين بامو، أيوب الكعبي، لبيض