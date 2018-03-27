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الرئيسية | رياضة | هذه التشكيلة الرسمية للمنتخب أمام أوزباكستان

هذه التشكيلة الرسمية للمنتخب أمام أوزباكستان

هذه التشكيلة الرسمية للمنتخب أمام أوزباكستان
هسبورت من الرباط
الثلاثاء 27 مارس 2018 - 19:25

سيواجه المنتخب الوطني المغربي، مساء اليوم الثلاثاء المنتخب الأوزبكستاني في مباراة ودية، ضمن استعدادات "أسود الأطلس" لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وفي ما يلي التشكيلة الرسمية للمنتخب:

- منير محمدي

- وليد حجام، رومان سايس، داكوستا، أشرف حكيمي

- أمرابط، أمين حاريث، فيصل فيجر

- ياسين بامو، أيوب الكعبي، لبيض

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