24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5307:1913:3817:0419:4821:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. "أحداث الكوشة" تسائل مصير اعتمادات حكومية بمليار درهم في تازة (5.00)

  2. الفردوس يكشف أسباب تضارب "إحصائيات الشغل" (5.00)

  3. الجدل يرافق استثناء مدارس بمدن الصحراء من "الساعة الجديدة" (5.00)

  4. عدم إنجاز ملاعب القرب يدفع العلمي إلى استعادة 33 مليار سنتيم (5.00)

  5. المغرب يواجه خطر "زحف العطش" باللجوء إلى تصفية مياه البحر (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | إيران تستعد للمونديال بفوز صعب على الجزائر

إيران تستعد للمونديال بفوز صعب على الجزائر

إيران تستعد للمونديال بفوز صعب على الجزائر
هسبورت - د.ب.أ
الثلاثاء 27 مارس 2018 - 20:43

استعاد المنتخب الإيراني لكرة القدم اتزانه سريعا بعد الهزيمة التي مني بها أمام نظيره التونسي يوم الجمعة الماضي وانتزع فوزا ثمينا 2 / 1 على نظيره الجزائري في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء بمدينة جراتس النمساوية ضمن استعدادات المنتخب الإيراني لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وأنهى المنتخب الإيراني الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما سردار أزمون ومهدي طارمي في الدقيقتين 11 و19 ورد فاروق شافعي بهدف للمنتخب الجزائري في الدقيقة 56 .

واستعد المنتخب الإيراني بمباراتيه أمام تونس والجزائر للمباراة الصعبة أمام نظيره المغربي في افتتاح مسيرته ببطولة كأس العالم 2018 في روسيا وذلك ضمن فعاليات المجموعة الثانية التي تضم معهما منتخبي إسبانيا والبرتغال.

وفي المقابل ، يغيب المنتخب الجزائري عن النسخة الجديدة للمونديال بعدما شارك في النسختين الماضيتين عامي 2010 بجنوب أفريقيا و2014 بالبرازيل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - صقر الثلاثاء 27 مارس 2018 - 21:17
لم يكن الفوز صعب الجزائر لم بكونوا موجودين على رقعة الملعب كانت مقابلة ضعيفة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
2 - احمد الثلاثاء 27 مارس 2018 - 21:20
الفريق الإيراني ضعيف وليس له أمل في الذهاب بعيدا في كأس العالم ،، رغم فوزه على الجزائر فقد ظهر عليه الضعف في جميع الخطوط من الدفاع إلى الهجوم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.