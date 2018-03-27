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كُتّاب وآراء
إيران تستعد للمونديال بفوز صعب على الجزائر
استعاد المنتخب الإيراني لكرة القدم اتزانه سريعا بعد الهزيمة التي مني بها أمام نظيره التونسي يوم الجمعة الماضي وانتزع فوزا ثمينا 2 / 1 على نظيره الجزائري في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء بمدينة جراتس النمساوية ضمن استعدادات المنتخب الإيراني لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.
وأنهى المنتخب الإيراني الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما سردار أزمون ومهدي طارمي في الدقيقتين 11 و19 ورد فاروق شافعي بهدف للمنتخب الجزائري في الدقيقة 56 .
واستعد المنتخب الإيراني بمباراتيه أمام تونس والجزائر للمباراة الصعبة أمام نظيره المغربي في افتتاح مسيرته ببطولة كأس العالم 2018 في روسيا وذلك ضمن فعاليات المجموعة الثانية التي تضم معهما منتخبي إسبانيا والبرتغال.
وفي المقابل ، يغيب المنتخب الجزائري عن النسخة الجديدة للمونديال بعدما شارك في النسختين الماضيتين عامي 2010 بجنوب أفريقيا و2014 بالبرازيل.