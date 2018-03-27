تونس تهزم كوستاريكا ومصر تخسر أمام اليونان

هسبورت - د.ب.أ

حقق المنتخب التونسي لكرة القدم انتصاره الثاني في غضون خمسة أيام وتغلب على نظيره الكوستاريكي 1 / صفر في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء في مدينة نيس الفرنسية ضمن استعدادات الفريقين لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وانتزع المنتخب التونسي الفوز بفضل الهدف الذي سجله لاعبه وهبي الخزري في الدقيقة 36 ليؤكد الفريق استعداده الجيد للعودة المرتقبة إلى الظهور في المونديال بعدما غاب عن النسختين الماضيتين في 2010 بجنوب أفريقيا و2014 بالبرازيل.

والفوز هو الثاني للمنتخب التونسي (نسور قرطاج) في غضون خمسة أيام حيث فاز على نظيره الإيراني بنفس النتيجة وديا يوم الجمعة الماضي.

ويخوض المنتخب التونسي فعاليات المونديال الروسي ضمن المجموعة السابعة التي تضم معه منتخبات إنجلترا وبنما وبلجيكا فيما يخوض المنتخب الكوستاريكي المونديال ضمن المجموعة الخامسة مع منتخبات البرازيل وسويسرا وصربيا.

وتلقى المنتخب المصري هزيمته الثانية خلال معسكره في سويسرا استعدادا لكأس العالم وسقط أمام نظيره اليوناني صفر/ 1 اليوم الثلاثاء في المباراة الودية الدولية التي جمعت بينهما في زيوريخ.

ويدين الفريق اليوناني بالفضل في هذا الفوز للاعبه نيكولاوس كاريليس الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 29.

والتقى الفريقان 16 مرة من قبل حيث فازت مصر ست مرات كما فازت اليونان ست مرات وتعادلا أربع مرات.

وخلال المواجهات السابقة سجل المنتخب المصري 26 هدفا مقابل 27 هدفا للمنتخب اليوناني.

وجاءت مباراة اليوم بعد أربعة أيام من خسارة المنتخب المصري أمام نظيره البرتغالي 1 /2 ضمن معسكره السويسري كما خسرت اليونان أمام سويسرا بهدف دون رد يوم الجمعة الماضي.

ويستعد المنتخب المصري للمشاركة في كأس العالم حيث يلعب في المجموعة الأولى مع السعودية وأوروجواي والدولة المضيفة روسيا.