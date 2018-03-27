24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:53
|07:19
|13:38
|17:04
|19:48
|21:03
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- عُمال مصفاة "سامير" يعتصمون بعد سنتين من قرار التصفية
- "احتجاجات" تعجل بإنجاز ثقب مائي ضواحي تنغير
- الملك سلمان يؤكد التصدي للمس بأمن السعودية
- العثماني يوصي المؤسسات الحكومية بـ"تزيار السمطة" في 3 سنوات
- "ملائكة الرحمة" تواجه "صمت الدكالي" بشَلِّ العمل في المستشفيات
"أحداث الكوشة" تسائل مصير اعتمادات حكومية بمليار درهم في تازة (5.00)
الجدل يرافق استثناء مدارس بمدن الصحراء من "الساعة الجديدة" (5.00)
عدم إنجاز ملاعب القرب يدفع العلمي إلى استعادة 33 مليار سنتيم (5.00)
المغرب يواجه خطر "زحف العطش" باللجوء إلى تصفية مياه البحر (5.00)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
البرازيل ترد اعتبارها بفوز ودي على ألمانيا
قطع المنتخب البرازيلي لكرة القدم سجل المباريات المتتالية الخالي من الهزائم لنظيره الألماني (مانشافت) وتغلب عليه 1 /صفر في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين ضمن استعدادات الفريقين لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.
وثأر المنتخب البرازيلي (راقصو السامبا) لهزيمته الثقيلة 1 / 7 أمام نظيره الألماني في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل.
وكانت المباراة اليوم هي المواجهة الأولى بين الفريقين منذ هذه الهزيمة الثقيلة على استاد مينيراو بمدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية.
وسجل غابرييل جيسوس /20 عاما/ مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي الهدف الوحيد للمباراة اليوم في الدقيقة 37.