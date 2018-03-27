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الرئيسية | رياضة | البرازيل ترد اعتبارها بفوز ودي على ألمانيا

البرازيل ترد اعتبارها بفوز ودي على ألمانيا

البرازيل ترد اعتبارها بفوز ودي على ألمانيا
هسبورت - د.ب.أ
الثلاثاء 27 مارس 2018 - 22:37

قطع المنتخب البرازيلي لكرة القدم سجل المباريات المتتالية الخالي من الهزائم لنظيره الألماني (مانشافت) وتغلب عليه 1 /صفر في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الثلاثاء على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانية برلين ضمن استعدادات الفريقين لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وثأر المنتخب البرازيلي (راقصو السامبا) لهزيمته الثقيلة 1 / 7 أمام نظيره الألماني في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل.

وكانت المباراة اليوم هي المواجهة الأولى بين الفريقين منذ هذه الهزيمة الثقيلة على استاد مينيراو بمدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية.

وسجل غابرييل جيسوس /20 عاما/ مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي الهدف الوحيد للمباراة اليوم في الدقيقة 37.

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