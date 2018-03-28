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الرئيسية | رياضة | مارادونا يدعم نخبة الأرجنتين بعد سداسية إسبانيا

مارادونا يدعم نخبة الأرجنتين بعد سداسية إسبانيا

مارادونا يدعم نخبة الأرجنتين بعد سداسية إسبانيا
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 28 مارس 2018 - 18:40

أعلن أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا عن دعمه ومساندته لمنتخب بلاده بعد الهزيمة الثقيلة والقاسية، بنتيجة 1 ـ 6، التي مني بها الفريق أمام مضيفه الإسباني في مباراتهما الودية، هذا الأسبوع، ضمن استعدادات الفريقين لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وفي غياب نجم كرة القدم الأرجنتيني الفذ ليونيل ميسي ، بسبب الإصابة ، سقط منتخب التانغو في فخ الهزيمة الثقيلة على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد ،معادلا بهذا أسوأ هزيمة له على مدار تاريخه.

مارادونا، على حسابه بموقع "انستغرام" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت، قال : "كل ما نستطيع فعله الآن هو تحسين مستوانا".

ومني المنتخب الأرجنتيني بأكبر هزيمة في تاريخه، معادلا بهذا هزيمته أمام بوليفيا في 2009، ضمن تصفيات كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، وأمام تشيكوسلوفاكيا بنفس النتيجة أيضا في كأس العالم 1958 بالسويد.

وكان مارادونا مدربا للفريق عندما خسر 1 ـ 6 أمام بوليفي،ا حيث تولى تدريب الفريق في الفترة من 2008 إلى 2010 .

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - سعيد المقدم- بلباو الأربعاء 28 مارس 2018 - 18:58
الله يخرج العاقبة بخير امام la roja,اتمنى الا تؤثر هذه النتيجة على نفسية المغرب،هذه اانتيجة ستضخم للاسبان شعورا بالهيبة و بالعظمة و بالتفوق خاصة امام المنتخب الوطني،شىء طبيعي هذا الاحساس .
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23
2 - mehdi Frankfurt الأربعاء 28 مارس 2018 - 19:18
اقسم بالله العظيم أن المنتخب المغربي مغديش اتصرط لبورقعة عقلو على هاد التعليق
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2
3 - مريم الأربعاء 28 مارس 2018 - 19:39
را الا لعبو سبليون بهاد المستوى ضدنا وبقينا حنا على هاد المستوى ما يخرجنا من هاد الكارثة عشواهد طبية نهار المقابلة هههههه
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4
4 - تايكة غرماد الأربعاء 28 مارس 2018 - 19:46
كاس العالم لن يخرج من فرق البرازيل ألمانيا او اسبانيا وما غير ذلك سوى نفخ إعلامي وتهليل وتضليل لبيع الخدمات فكل دولة مؤهلة يبحث اعلامها عن الربح لبيع مختلف الخدمات من اشهار ونقل المباريات وملء المجال الإعلامي الذي اصبح صناعة حقيقية والكرة كعنصر رءيس لجلب الأرباح
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3
5 - nestle الأربعاء 28 مارس 2018 - 19:54
مبارة محبوكة من اجل تخويف عناصر المنتب الوطني , لاتهتموا , واصلوا العمل ودعوهم يسدسون او يثمنون شباك الغير, فقط يريدون زرع الشك والرعب لكسب مزيد من الثقة والاستعداد السيكولوجي, نعم اسبانيا قوية ولعبت الوديية بخيرة لاعبيها اما الارجنتين احتفظت بهم لئلا يصاب احد منهم.
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