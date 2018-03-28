مارادونا يدعم نخبة الأرجنتين بعد سداسية إسبانيا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا عن دعمه ومساندته لمنتخب بلاده بعد الهزيمة الثقيلة والقاسية، بنتيجة 1 ـ 6، التي مني بها الفريق أمام مضيفه الإسباني في مباراتهما الودية، هذا الأسبوع، ضمن استعدادات الفريقين لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وفي غياب نجم كرة القدم الأرجنتيني الفذ ليونيل ميسي ، بسبب الإصابة ، سقط منتخب التانغو في فخ الهزيمة الثقيلة على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد ،معادلا بهذا أسوأ هزيمة له على مدار تاريخه.

مارادونا، على حسابه بموقع "انستغرام" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت، قال : "كل ما نستطيع فعله الآن هو تحسين مستوانا".

ومني المنتخب الأرجنتيني بأكبر هزيمة في تاريخه، معادلا بهذا هزيمته أمام بوليفيا في 2009، ضمن تصفيات كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، وأمام تشيكوسلوفاكيا بنفس النتيجة أيضا في كأس العالم 1958 بالسويد.

وكان مارادونا مدربا للفريق عندما خسر 1 ـ 6 أمام بوليفي،ا حيث تولى تدريب الفريق في الفترة من 2008 إلى 2010 .