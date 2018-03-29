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الرئيسية | رياضة | خُصوم "الأسُود" .. إسبانيا مرعبة وإيران بالمتناول

خُصوم "الأسُود" .. إسبانيا مرعبة وإيران بالمتناول

خُصوم "الأسُود" .. إسبانيا مرعبة وإيران بالمتناول
هسبورت - آمال لكعيدا*
الخميس 29 مارس 2018 - 10:10

أَنهى خصوم المنتخب الوطني المغربي في نهائيات مونديال روسيا، المقرر إجراؤها الصيف المقبل، استعداداتهم المرتبطة بالشهر الحالي والمندرجة ضمن تواريخ الفيفا، مسجّلين نتائج متباينة في المباريات الودية التي خاضوا؛ إلا أنها ليست كافية لتكوين فكرة عن الطريقة التي سيظهر بها كل من إسبانيا والبرتغال وإيران في كأس العالم.

وبالنظر إلى النتائج المحقّقة، فقد تأكّدت قوة المنتخب الإسباني الذي تعادل في مباراته الودية الأولى الجمعة الماضي أمام ألمانيا بهدف لمثله، قبل أن يسحق الأرجنتين الثلاثاء بسداسية مقابل هدف واحد؛ وهو ما جعل الناخب الوطني هيرفي رونار يعتبر ساخرا أن "لاروخا" يلعبون بأكثر من 11 لاعبا.

ومن جهة أخرى، ظهر المنتخب البرتغالي "قابلا للمساومة"، بعدما تعذّب قبل أن يسجّل هدفي الفوز على مصر في آخر الدقائق، الجمعة الماضي (2-1)، ثم خسر أمام هولندا، الاثنين، بثلاثية نظيفة.

أما المنتخب الإيراني، فقد انهزم أمام تونس، الجمعة الماضي، بهدف دون رد قبل أن يفوز على المنتخب الجزائري بثنائية مقابل هدف واحد، علما أن "ثعالب" رابح ماجر باتوا أقل فعالية منذ مدة؛ وهو ما جعلهم خارج النسخة المقبلة من منافسة كأس العالم.

ومن جهته، حقّق المنتخب المغربي فوزين على نظيريه، المنتخب الصربي والأوزباكي، الجمعة والثلاثاء على التوالي، حيث استطاع الناخب الوطني هيرفي رونار استخلاص مجموعة من العبر خلال المواجهتين، في انتظار تصحيح الأخطاء قبل السفر نحو روسيا بعد حوالي شهرين من الآن.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - Yoz الخميس 29 مارس 2018 - 10:21
رغم اننا مع منتخبنا قلباً و قالباً الاَّ ان الحق يقال و هو ان المنتخبات التي واجهناها ليست في المستوى المطلوب للإستعداد للتظاهرة المنتظرة
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25
2 - m'barek الخميس 29 مارس 2018 - 10:30
جيبوها يا لولاد مكاين لا إسبانيا لا والو رباح إنشاء الله
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21
3 - رضى طانكيت الخميس 29 مارس 2018 - 10:35
ماكاين لا مرعبة لا في المتناول .. كاين احترام الخصم وكاين القتالية 11 ضد 11 . و بالتوفيق للمنتخب الوطني أكيد سيخلق المفاجئة
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26
4 - salaheddine الخميس 29 مارس 2018 - 10:35
العلم لله هده الفرق التي لعبنا معهم سهلة يعني الحقيقة ستضهر واضحة مع منتخب ايران حتى فالمثل لوانتصرنا عليهم المقابلة الاولى سنرى كيف جاء الانتصار وطريقة لعب وسوف يضهر لنا كيف ستمر مقابلات اسبانية والبرتغال
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8
5 - hicham الخميس 29 مارس 2018 - 10:43
هههههه كونو هانيين غادي نغلبو ايران ب 6 لصفر و البرتغال ب 3 لصفر و نربحو السبليون ب 3-2 و نطلعو حنا الاولين للدور التاني و غا نتلاقاو مع روسيا غا نربحوها وتم غا نربحو الارجنتين فالربع و نربحوا المانيا فالنصف و نتلاقاو مع البرازيل فالنهائي لكن للاسف غادي تربحنا البرازيل.
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10
6 - hossain الخميس 29 مارس 2018 - 10:43
اقول للسيد رونار لا تثق في الفريق المغربي فهو في المناسبات الكبرى يخدل ساءقه ويظهر بمستوى ضعيف وهنا احملك مسؤولية غرور اللاعبين وبالمقارنة اخترت فرقا ضعيفة وحققت عليها الفوز جميل لرفع معنويات اللاعبين لكن عليك ان تدبر كل مقابلة على حدة وعدم الاستهانة بالخصم حداري
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13
7 - amine Ka الخميس 29 مارس 2018 - 10:49
إيران فريق قوي و متلاحم و مندفع بدنيا ، دابا تخرج لينا من الجانب ، و الله معكم يا أسود
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10
8 - ahelame الخميس 29 مارس 2018 - 10:51
يا رونار المحترم ، أشرك أمين حاريث رسميا مكان بلهندة ، أرجوك
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22
9 - Ramon الخميس 29 مارس 2018 - 10:52
كمتتبع للكرة الآسيوية أرى أن اختيار المنتخب الاوزبكي لم يكن صائبا، لأن هذا الاخير في مرحلة بناء مع اعتزال غالبية النجوم، (شاتسكيخ الهداف، جيباروف احسن لاعب آسيوي مرتين، الكسندر المراوغ, حسنوف المعروف بسرعة الانسلالات ....)، كان من الاجدر اختيار منتخبات كتركيا، التي أرى تشابها مع طريقة لعب ايران، أضيف كذلك ان لا صربيا، ولا سلوفاكيا ..... تشبه جيراننا في الشمال، على العموم كود لاك للاسود
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4
10 - مغربي حر الخميس 29 مارس 2018 - 10:55
لا يختلف أحد أن هيرفي رونار أعاد وهج الكرة المغربية من خلال مجموعة من النتائج الايجابية منها التأهل لمونديال روسيا، لكن صراحة وكمتتبع للمنتخب فان المدرب لا زال يتخبط ويترنح في اختيار التشكيل النهائي خصوصا على الاطراف وحراسة المرمى واعتماده على يونس بلهندا غير المفهوم، رغم توفره على خيارات أخرى.......لذا نتمنى أن يخوض المنتخب المغربي مباريات اخرى قبل الرحيل الى روسيا خصوصا امام فرق أروبيا مثل هولندا وايطاليا وفرنسا القربين من لعب البرتغال واسبانيا لنعرف مستوانا الحقيقي...فالانتصار على صربيا وأزباكستان قد يشكل فخ القوع في الثقة الزائدة وبالتالي تكن الضريبة كبيرة
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9
11 - rachid الخميس 29 مارس 2018 - 11:12
عند الامتحان يعز المرء او يهان. الاختيار غير موفق للفرق التي لعبنا معها .وعلى الشعب المغربي الرياضي بالخصوص ان ياخد الامور بالواقعية والجدية وبالتحليل المنطقي للاشياء بعيدا عن العاطفة والوطنية الزاءدة انها الكرة وليست الصحراء
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