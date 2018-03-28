24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5107:1813:3817:0419:4921:04
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. اتفاقية شراكة تجمع وزارة الجالية بـ"الإيركام" (5.00)

  2. أسعار الخضر تدفع البيضاويين إلى تخفيض الاستهلاك تفاديا للغلاء (5.00)

  3. الدرك الملكي يعتقل الشاب الذي حاول اغتصاب تلميذة في الرحامنة (5.00)

  4. عندما يتهم الفقهاء غيرهم بـ"الجهل" (5.00)

  5. منجب أمام القضاء للمرة العاشرة .. النقيب الجامعي: أداء لضريبة الحرية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | مصر تبتر خارِطة المغرب من صحرائه في البطولة العربية للسباحة

مصر تبتر خارِطة المغرب من صحرائه في البطولة العربية للسباحة

مصر تبتر خارِطة المغرب من صحرائه في البطولة العربية للسباحة
هسبورت - عمر الشرايبي*
الأربعاء 28 مارس 2018 - 20:00

أَحدث ملصق البطولة العربية للسباحة بالزعانف، المقرّر إجراؤها في "شرم الشيخ" المصرية في الفترة الممتدة بين رابع وثامن أبريل المقبل، جدلا كبيرا، بعد أن ظهرت خارطة المملكة المغربية مبتورة من صحرائها.

هذا المعطى دفع الجامعة الملكية المغربية للغوص والأنشطة التحت مائية إلى التدخّل لدى نظيرتها المصرية من أجل تدارك الخطأ الفادح.

واتّصلت "هسبورت" بمسؤولي الجامعة المغربية سالفة الذكر، فكشف محمد مطاش، مديرها العام، أنهم تلقّوا الخبر عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

وأضاف "لا وجود لمعطيات رسمية من قبل اللجنة المنظّمة؛ لكن اتّصل بعض الأعضاء بالمسؤولين المصريين، بحكم العلاقات التي تربطهم، وأكّدوا لهم أنهم يجهلون الموضوع وسيعملون على تدارك الخطأ وتصحيح ما يحب تصحيحه".

وعن مدى تأثير هذه الواقعة على مشاركة العناصر الوطنية في البطولة العربية، أضاف المسؤول الجامعي قائلا: "ما دمنا لم نتوصل بوثائق رسمية؛ فلا وجود لمشكل".

واستدرك "إن تبيّن لنا أن الخطأ قائم فعلا على أرض الواقع عند تنقلنا للمشاركة في البطولة، فإنه من المؤكد أن الرئيس وأعضاء الجامعة سيتّخذون القرار المناسب في تلك اللحظة".

في سياق مرتبط، كشف المتحدّث ذاته أن البطولة العربية تتزامن مع افتتاح الموسم الرياضي بالنسبة إلى المكتب الجامعي الجديد، الذي جرى انتخابه في فبراير الماضي.

وركز المسؤول على وجود عدة معيقات تفرمل النشاط الرياضي على مستوى صنف "السباحة بالزعانف"، خاصة في ظل غياب مرافق للممارسة ووجود مسبحين فقط بمعايير "أولمبية" والضغط الذي يرافقها من قبل الأندية الوطنية.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.