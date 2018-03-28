مصر تبتر خارِطة المغرب من صحرائه في البطولة العربية للسباحة

هسبورت - عمر الشرايبي*

أَحدث ملصق البطولة العربية للسباحة بالزعانف، المقرّر إجراؤها في "شرم الشيخ" المصرية في الفترة الممتدة بين رابع وثامن أبريل المقبل، جدلا كبيرا، بعد أن ظهرت خارطة المملكة المغربية مبتورة من صحرائها.

هذا المعطى دفع الجامعة الملكية المغربية للغوص والأنشطة التحت مائية إلى التدخّل لدى نظيرتها المصرية من أجل تدارك الخطأ الفادح.

واتّصلت "هسبورت" بمسؤولي الجامعة المغربية سالفة الذكر، فكشف محمد مطاش، مديرها العام، أنهم تلقّوا الخبر عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

وأضاف "لا وجود لمعطيات رسمية من قبل اللجنة المنظّمة؛ لكن اتّصل بعض الأعضاء بالمسؤولين المصريين، بحكم العلاقات التي تربطهم، وأكّدوا لهم أنهم يجهلون الموضوع وسيعملون على تدارك الخطأ وتصحيح ما يحب تصحيحه".

وعن مدى تأثير هذه الواقعة على مشاركة العناصر الوطنية في البطولة العربية، أضاف المسؤول الجامعي قائلا: "ما دمنا لم نتوصل بوثائق رسمية؛ فلا وجود لمشكل".

واستدرك "إن تبيّن لنا أن الخطأ قائم فعلا على أرض الواقع عند تنقلنا للمشاركة في البطولة، فإنه من المؤكد أن الرئيس وأعضاء الجامعة سيتّخذون القرار المناسب في تلك اللحظة".

في سياق مرتبط، كشف المتحدّث ذاته أن البطولة العربية تتزامن مع افتتاح الموسم الرياضي بالنسبة إلى المكتب الجامعي الجديد، الذي جرى انتخابه في فبراير الماضي.

وركز المسؤول على وجود عدة معيقات تفرمل النشاط الرياضي على مستوى صنف "السباحة بالزعانف"، خاصة في ظل غياب مرافق للممارسة ووجود مسبحين فقط بمعايير "أولمبية" والضغط الذي يرافقها من قبل الأندية الوطنية.

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