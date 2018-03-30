حكيمي: حب الجمهور يشعرني بالأهمية في المغرب

هسبريس - إفي

اعترف أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد والمنتخب المغربي أنه يشعر بمزيد من الأهمية داخل صفوف منتخب بلاده عن النادي الملكي بسبب "حب الجمهور".

وقال أشرف في تصريحات لـ(إفي): "لعب الكثير من الدقائق مهم أيضا. أنا سعيد للغاية بثقة المدرب (الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد) بي. عندما ألعب في ريال مدريد أحاول أن أقدم أفضل ما في إمكاني". وتابع "أنا شاب وأوجد هنا وفي ريال مدريد لأتعلم. أعرف أن دوري هنا مع المنتخب أكبر".

وعن إسبانيا التي يواجهه المغرب ضمن المجموعة الثانية في مونديال روسيا الصيف المقبل مع البرتغال وإيران، وانتصارها الساحق على الأرجنتين (6-1) في ودية جمعت المنتخبين أول أمس الثلاثاء اعتبر أشرف أن النتيجة ليست مهمة لأن الجميع "يدرك من هي إسبانيا".

وتابع أشرف الذي شارك الثلاثاء الماضي أساسيا مع منتخب المغرب في ودية أوزبكستان التي انتهت بفوز "أسود الأطلس" بثنائية نظيفة "علينا أن نحترم إسبانيا لأنها توجت بكأس العالم ونحن علينا أن نقوم بواجبنا. سوف نحاول الظهور بشكل جيد في المونديال وإسعاد الجماهير. سنحاول تجاوز دور المجموعات وأتمنى أن نتمكن من ذلك، ندرك صعوبة الأمر لكننا سنحاول".

وروج أشرف لترشيح بلاده لاستضافة مونديال 2026 قائلا "نتمنى أن يقام المونديال هنا مع جماهيرنا. سنكون سعداء للغاية وفخورين".

وتعد هذه المرة الخامسة التي يتطلع فيها المغرب لتنظيم كأس العالم بعدما فشل أعوام 1994 و1998 و2006 و2010 في الحصول على هذا الشرف، وينافس هذه المرة مع ترشيح مشترك للولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن البلد المضيف لكأس العالم 2026 الذي سيكون الأول الذي يحظى بمشاركة 48 منتخبا في 13 يونيو المقبل بموسكو في الاجتماع الـ68 للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).