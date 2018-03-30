24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1513:3717:0419:5021:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. شعبية الرئيس دونالد ترامب تتحسن بين الأمريكيين (5.00)

  2. شرطة مكناس توقف معتديا على زوجته في إنزكان‎ (5.00)

  3. الهيني .. بوعشرين وثابت (5.00)

  4. الحرائق والسرقات والتسويق .. ثلاثي يؤرق مُزارعي "البنان البْلدي" (5.00)

  5. ممرض يطور نظاما معلوماتيا للتذكير بمواعيد الفحوصات الطبية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | يومير: رونار يفَكّ "عقدة" رأس حربة المنتخب

يومير: رونار يفَكّ "عقدة" رأس حربة المنتخب

يومير: رونار يفَكّ "عقدة" رأس حربة المنتخب
هسبورت - أمال بلحاج*
الجمعة 30 مارس 2018 - 10:10

يَبدو أن الناخب الوطني هيرفي رونار قد وجد أخيرا وصفته الهجومية، بعدما كان المنتخب المغربي يعاني قبل شهور من النجاعة في الخط الأمامي، وذلك بوجود خالد بوطيب الذي ضمن مكانه داخل تشكيلة "الأسود"، وإضافة كل من أيوب الكعبي ووليد أزارو، اللذين نجحا في الودية التي أجريت أمام منتخب أوزباكستان، على أرضية مركب محمد الخامس في البيضاء.

وكشف الإطار الوطني عبد القادر يومير، في تصريح لـ"هسبورت"، أن المنتخب المغربي كان يتوفّر على مهاجم "تقليدي" واحدا، يتعلّق الأمر بخالد بوطيب، قبل أن يجد الناخب الوطني هيرفي رونار عنصرين جديدين، لتدعيم الخط الهجومي لـ"أسود الأطلس" بشكل جيّد، إذ أظهر كل من أيوب الكعبي ووليد أزارو، على أحقيتهما في حمل قميص المنتخب، ما تبقى هو اختيار أحدهما لمرافقة بوطيب، إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018.

وأضاف عبد القادر يومير، أن نوعية أو "بروفايل" المهاجمين الذي كان يبحث عنهم الناخب الوطني هيرفي رونار، قد وجدهم بضم اللاعبين أيوب الكعبي ووليد أزارو، فيما النوعية الثانية من المهاجمين الذين يلعبون على الأطراف متوفّرة بكثرة، وذلك بوجود عناصر مهمة، مثل سفيان بوفال الذي قدّم مباراة جيدة أمام أوزباكستان، بالإضافة إلى حكيم زياش الذي ضمن مكانته داخل المجموعة، وأمين حارث مستقبل الكرة الوطنية، فيصل فجر، ولمرابط.

ونوّه رونار خلال الندوة الصحافية التي تلت المباراة، بالمنافسة الكبيرة على مركز الهجوم داخل الفريق الوطني، رافضا في الآن ذاته الحسم في إمكانية وجود أيوب الكعبي، الذي سجّل الهدف الأوّل، من عدمه في نهائيات "المونديال"، مضيفا أن اللاعب كان حاسما لكن في المقابل، كانت هنات بعض الملاحظات في ما يخص التناسق والتناغم مع اللاعبين الآخرين.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.