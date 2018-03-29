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الرئيسية | رياضة | اللاعب ومدرب المنتخب السابق السطاتي في ذمة الله

اللاعب ومدرب المنتخب السابق السطاتي في ذمة الله

اللاعب ومدرب المنتخب السابق السطاتي في ذمة الله
هسبريس من الرباط
الخميس 29 مارس 2018 - 16:04

توفي صباح اليوم الخميس بالدار البيضاء، عبد الله السطاتي، المدرب السابق للمنتخب المغربي واللاعب السابق لفريق نهضة سطات، وفق ما علم لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وذكرت الجامعة في بيان على موقعها الرسمي أن "كرة القدم الوطنية فقدت بوفاة عبد الله السطاتي أحد أساطيرها ، الذي سبق له أن اشتغل مدربا مساعدا للمدرب فيدينيك الذي أشرف على قيادة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم لسنة 1970 بالمكسيك، كما قام بتدريب العديد من الفرق الوطنية من بينها المغرب الرياضي الفاسي ونهضة سطات والوداد الرياضي والنادي المكناسي".

ولعب السطاتي، المزداد بمدينة سطات سنة 1935، للوداد البيضاوي في بداية الخمسينات، ثم فريق الراك، كما خاض في منتصف الخمسينيات تجربة احترافية مع فريق بوردو الفرنسي، ولعب لفرق مغربية أخرى منها المغرب الفاسي.

كما أشرف الراحل على تدريب أندية المولودية الوجدية والنهضة السطاتية والاتحاد الزموري للخميسات والوداد وجمعية سلا وشباب المحمدية، وشغل في موسم 2005 و2006 منصب المدير التقني لفريق الرجاء البيضاوي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - ابو ياسر الخميس 29 مارس 2018 - 16:23
انا لله وانا اليه راجعون خسارة كبيرة للرياضة المغربية.الفقيد كان معلمة كروية لن يجيد الزمان متله رحم الله الفقيد والهم ذويه الصبر والسلوان
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4
2 - لطيفة الخميس 29 مارس 2018 - 16:31
رحم الله الفقيد و أسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا اليه راجعون
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3 - طوطو الخميس 29 مارس 2018 - 16:36
إنّا لله وإنّا إليه راجعون .. البقاء لله - تعالى - وحده " قال الله تعالى : " يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي " صدق ألله العظيم
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4 - اسفي الخميس 29 مارس 2018 - 16:36
إن لله وإنا إليه راجعون رحم الله الفقيد
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5 - abrams الخميس 29 مارس 2018 - 16:38
لله ما اعطى و ما اخد اللهم ارحمه و اغفر له والرزق أهله الصبر و سلوان و إن لله و إن اليه راجعون
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6 - سعيد الخميس 29 مارس 2018 - 16:40
رحم الله الفقيد وتغمده برحمتة الواسعة واسكنه فسيح جنانه
والهم الله ذويه الصبر والسلوان ..كل نفس ذائقة الموت
انا لله وانا اليه راجعون
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7 - مهبول الخميس 29 مارس 2018 - 16:42
اللهم في ليلة الجمعة هاته ارحمه رحمة واسعة وارحم جميع موتى المسلمين من آبائنا وأمهاتنا وأصحابنا وجيراننا يارب العالمين
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