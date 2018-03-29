اللاعب ومدرب المنتخب السابق السطاتي في ذمة الله

هسبريس من الرباط

توفي صباح اليوم الخميس بالدار البيضاء، عبد الله السطاتي، المدرب السابق للمنتخب المغربي واللاعب السابق لفريق نهضة سطات، وفق ما علم لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وذكرت الجامعة في بيان على موقعها الرسمي أن "كرة القدم الوطنية فقدت بوفاة عبد الله السطاتي أحد أساطيرها ، الذي سبق له أن اشتغل مدربا مساعدا للمدرب فيدينيك الذي أشرف على قيادة المنتخب الوطني في نهائيات كأس العالم لسنة 1970 بالمكسيك، كما قام بتدريب العديد من الفرق الوطنية من بينها المغرب الرياضي الفاسي ونهضة سطات والوداد الرياضي والنادي المكناسي".

ولعب السطاتي، المزداد بمدينة سطات سنة 1935، للوداد البيضاوي في بداية الخمسينات، ثم فريق الراك، كما خاض في منتصف الخمسينيات تجربة احترافية مع فريق بوردو الفرنسي، ولعب لفرق مغربية أخرى منها المغرب الفاسي.

كما أشرف الراحل على تدريب أندية المولودية الوجدية والنهضة السطاتية والاتحاد الزموري للخميسات والوداد وجمعية سلا وشباب المحمدية، وشغل في موسم 2005 و2006 منصب المدير التقني لفريق الرجاء البيضاوي.