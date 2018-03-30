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الرئيسية | رياضة | الإسباني غاريدو: سعيد بمواصلة تدريب الرجاء

الإسباني غاريدو: سعيد بمواصلة تدريب الرجاء

الإسباني غاريدو: سعيد بمواصلة تدريب الرجاء
هسبورت - عمر الشرايبي*
الجمعة 30 مارس 2018 - 07:20

عَبّر الإسباني خوان كارلوس غاريدو، مدرب فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، عن سعادته بتجديد عقده رفقة "النادي الأخضر" إلى غاية يونيو 2019، أي مع نهاية الموسم الكروي المقبل، علما أن عقده السابق كان سينتهي مع متم الموسم الكروي الجاري.

وصرّح غاريدو، في تواصل مع "هسبورت" عقب التوقيع على عقده الجديد، قائلا: "تغمرني سعادة كبيرة لمواصلة العمل مع هذا النادي ومجموعته المتميّزة من اللاعبين، أعتقد أن ذلك من شأنه أن يعود بالإيجاب لإسعاد جماهيرنا العريضة والوفية وتقديم لها ذلك الانطباع الجيد عن الفريق".

المدرب الإسباني، الذي تعاقد مع الرجاء قبل انطلاق الموسم الجاري، تمكّن من إحراز لقب كأس العرش الذي غاب عن خزانة النادي لأزيد من خمس سنوات، فضلا عن بصمه على مسار متميّز على الواجهتين المحلية والقارية، إذ ينافس زملاء الحارس أنس الزنيتي على لقبي البطولة الاحترافية المغربية وكأس الكونفدرالية الإفريقية، في الوقت الذي يتطلّع فيه غاريدو إلى إعادة النادي للعب دوره الاعتيادي في حصد الألقاب، كما جاء على لسان الإطار التقني في تصريحه، عندما سئل عن عقدة أهدافه مع إدارة النادي.

ويأتي تجديد عقد غاريدو في إطار الاستمرارية والحفاظ على الاستقرار التقني للفريق ومن أجل الإعداد الجيّد لخوض غمار الاستحقاقات المقبلة، وهو ما أشار إليه بلاغ رسمي على موقع النادي جاء فيه: "مدد مكتب نادي الرجاء الرياضي عقده مع الإطار غاريدو إلى غاية نهاية الموسم المقبل. وجاء قرار تمديد عقد غاريدو بعد النتائج الطيبة التي حققها مع الفريق، خاصة أن الرجاء مقبل على استحقاقات مهمة وينافس على مستوى البطولة الوطنية وكأس الكونفدرالية الإفريقية إضافة إلى مشاركته في الكأس العربية وكأس العرش المقبلتين".

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