تروتمان: روما "يخشى" مواجهة برشلونة

هسبريس ـ مُتابعة

أقر الهولندي كيفين ستروتمان، لاعب وسط روما الإيطالي، بأن فريقه كان يرغب في الابتعاد عن مواجهة برشلونة الإسباني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال ستروتمان، خلال حوار نشره الموقع الرسمي لناديه، "كنا نرغب في تجنب مواجهة برشلونة، ولكننا كنا ندرك أنه علينا مواجهة أحد الفرق القوية في ربع النهائي. كثيرون تحدثوا عن إشبيلية أو ليفربول، ولكنهما فريقان جيدان أيضا".

إلا أن اللاعب الدولي تعهد بأن لاعبي فريقه سيبذلون أقصى ما لديهم لإسعاد الجماهير، ولهذا سيحاولوا الخروج بأفضل نتيجة في مواجهة الذهاب يوم 4 أبريل المقبل على ملعب "الكامب نو"، قبل مواجهة الإياب على ملعب "الأوليمبيكو" يوم 10 من نفس الشهر.

وأكد: "سنبذل قصارى جهدنا للخروج بنتيجة إيجابية هناك، ومن ثم لا يعلم أحد ماذا يمكن أن يحدث على ملعبنا أمام مدرجات ممتلئة بالجماهير. نريد إظهار أن تأهلنا لهذا الدور ليس من قبيل الصدفة".

وتأهل "الجيالوروسي" لثمن النهائي بعدما تصدر مجموعته الثالثة على حساب فريقين من العيار الثقيل وهما تشيلسي الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني، قبل أن يواصل مسيرته الناجحة حتى الآن في البطولة على حساب شاختار دونيتسك الأوكراني في دور الـ16.

وشدد صاحب الـ28 عاما على أن قوة روما هذا الموسم تكمن في وحدة المجموعة والأجواء الجيدة داخل غرف الملابس، مذكرا بأنه يجب التركيز أولا على مباراة الدوري أمام بولونيا يوم السبت في الجولة الـ30 ، قبل التفكير في مواجهة البلاوجرانا يوم الأربعاء المقبل.