المونديال بلا حكام بريطانيين لأول مرة منذ 1938

هسبريس ـ مُتابعة

لن يتواجد حكام بريطانيون في كأس العالم 2018 بروسيا، وذلك لأول مرة منذ عام 1938، حسبما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أثناء كشف أسماء 36 حكما و63 مساعدا الذين سيشاركون في البطولة.

ومن بين الـ36 حكما، القادمين من 46 دولة والمختارين من لدن "فيفا"، لن يكون هناك حكام من إنجلترا أو اسكتلندا أو ويلز أو أيرلندا الشمالية.

وكان مارك كلاتنبورج، الحكم الإنجليزي الوحيد في القائمة التي اختيرت صيف عام 2016، والذي قاد المباراة النهائية لبطولة الأمم الأوروبية في ذلك العام بين البرتغال وفرنسا، قد ترك منصبه في منتصف الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح الرئيس الجديد للجنة الحكام في المملكة العربية السعودية.

وطالب الاتحاد الإنجليزي "فيفا" باستبدال كلاتنبورج بحكم آخر من الدوري الممتاز، لكن الاتحاد الذي يرأسه جياني إنفانتينو رفض ذلك الطلب.

وتواجد الحكم الإنجليزي هاوارد ويب في النسختين الماضيتين لبطولة كأس العالم، عامي 2010 بجنوب أفريقيا و 2014 في البرازيل، وأدار اللقاء النهائي بين إسبانيا وهولندا سنة 2010.