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عشيق يرافق "أسود الأطلس" إلى كأس العالم
الجمعة 30 مارس 2018 - 08:15
ضمت قائمة حكام نهائيات كأس العالم، المرتقبة في روسيا خلال الصيف المقبل، الحكم المساعد المغربي رضوان عشيق، المنتمي إلى عصبة الدار البيضاء الكبرى.
وستمثل راية رضوان عشيق التحكيم الإفريقي رفقة 6 من حكام ساحة و 9 مساعدين آخرين، في الوقت الذي تواصل "الصافرة المغربية" غيابها عن توسط ميادين هذه المسابقة العالمية.