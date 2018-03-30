عشيق يرافق "أسود الأطلس" إلى كأس العالم

هسبورت ـ سعيد إبراهيم الحاج*

ضمت قائمة حكام نهائيات كأس العالم، المرتقبة في روسيا خلال الصيف المقبل، الحكم المساعد المغربي رضوان عشيق، المنتمي إلى عصبة الدار البيضاء الكبرى.

وستمثل راية رضوان عشيق التحكيم الإفريقي رفقة 6 من حكام ساحة و 9 مساعدين آخرين، في الوقت الذي تواصل "الصافرة المغربية" غيابها عن توسط ميادين هذه المسابقة العالمية.

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