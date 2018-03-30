بوصوفة يتوصل بعروض أوروبية لإبعاده عن الخليج

هسبورت - محمد فنڭار*

لَازال الدولي المغربي امبارك بوصوفة، صانع ألعاب نادي الجزيرة الإماراتي، في كامل نشاطه وقادرا على العطاء في الميادين الأوروبية، إذ توصّل بعروض جديدة لانتشاله من الخليج صيفا.

وتوصّل بوصوفة بعروض مغرية للعودة إلى أوروبا بعد موسم كامل قضاه في الخليج، حيث يقبض أجرا خياليا، متيحة له إمكانية رفع أسهمه خلال مشاركة "أسود الأطلس" في كأس العالم، شهر يونيو المقبل.

منبر "Votebal24" البلجيكي قال إن إمكانية تغيير بوصوفة لفريقه الحالي واردة بقوة، لكن السؤال المطروح هو "أي فريق ستكون له القدرة على صرف الأجرة الشهرية الكبيرة التي يتقاضاها حاليا؟"، مبرزة أن الفرق البلجيكية لا يمكنها ذلك، في انتظار إفصاح اللاعب المغربي عن هوية النادي الذي سيلتحق به.

وكان مبارك بوصوفة كشف، في حوار مع "هسبورت"، أنه سينهي العقد الذي يربطه بناديه الجزيرة الإماراتي قبل أن يحدّد مستقبله، سواء بخوض تجربة جديدة مع أحد الفرق التي ترغب في الاستفادة من خدماته، أو وضع حدٍّ لمسيرته الكروية.

مردود الدولي المغربي نفسه أصبح أفضل، خصوصا مع "أسود الأطلس" حيث يلوح من الأساسيين، كما ساهم في تأهل المنتخب الوطني إلى "مونديال روسيا" بتمريراته الحاسمة؛ آخرها أمام كوت ديفوار في إقصائيات كأس العالم، وأهدت الهدف الثاني إلى العميد مهدي بنعطية.

تعاقد الجزيرة الإماراتي مع بوصوفة صيف سنة 2016، ليتوّج معه بلقب الدوري المحلي ويشارك في مونديال الأندية الذي احتضنته أبوظبي، بينما سبق لامبارك أن حمل ألوان العديد من الأندية الأوروبية، هي "أندرلخت" و"جينت" و"لا غونتواز" من بلجيكا، و"لوكوموتيف موسكو" و"أنجي ماخاشكالا" الروسيان.

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