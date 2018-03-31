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كُتّاب وآراء
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مجلة: 11 مغربيا ضمن أهم 500 لاعب بالعالم
السبت 31 مارس 2018 - 11:07
اخْتارت مجلة "World Soccer" البريطانية أهم 500 لاعب في الكرة العالمية في الوقت الحالي، وهي القائمة التي ضمّت اسم 11 لاعبا مغربيا.
وفي ما يلي أسماء المغاربة الذين شملتهم القائمة:
يونس بلهندة - غالطة سراي
مهدي بنعطية - يوفنتوس
سفيان بوفال - ساوثهامبتون
مبارك بوصوفة - الجزيرة
كريم الأحمدي - فينورد
أيوب الكعبي – نهضة بركان
شرف حكيمي - ريال مدريد
أمين حارث - شالكه
زكرياء لبيض - أوتريخت
نصير مزراوي - أياكس
حكيم زياش – أياكس.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
2 - xxxxxxxxxx السبت 31 مارس 2018 - 11:39
اتمنى ان تعطى الفرصة لممثل البطولة المحلية في المونديال ايوب الكعبي للبروز و عدم اشراكه 5 دقائق حتى يتسنى له ابراز قدراته و لتتبت مقولة لكل مجتهد نصيب و لما لا فتح افاق امام شخص انطلق من الصفر للتالق و الاحتراف باحد الدوريات الاروبية
3 - يوسف السبت 31 مارس 2018 - 11:48
إن كان نصير مزراوي ضمن الائحة لما لم يحضى بفرصته إدراج إسمه ضمن الائحة دليل على كفاءته
4 - بيضاوي السبت 31 مارس 2018 - 11:54
اختيار الكعبي رد سريع على المدرب رونار أنه يستحق اللعب في المونديال الروسي بدل الطراهات اللتي أطلقها في حق اللاعب
5 - ana السبت 31 مارس 2018 - 11:55
الاطر التعليمية و التكوينية ف المغرب اغلبهم ضعاف و الدليل التعليم لي هو الأساس في تكوين و تنمية الشعوب حالو باينة فالغرب بلا منهدرو فيه...
او كيف ما كتعرف اخي الكاتب التربية الجنسية متمكناتش من علاجها ف الدول لي متوفرة على مناهج و أطر تعليمية و تكوينية ف مستوى عالي..
يعني ب خلاصة منرميوش الأجيال القادمة ف أيدي معلمين غير أكفاء باش ميتكررش النموذج لي وقع مع الفلسفة..
او كيف ما كتعرف اخي الكاتب التربية الجنسية متمكناتش من علاجها ف الدول لي متوفرة على مناهج و أطر تعليمية و تكوينية ف مستوى عالي..
يعني ب خلاصة منرميوش الأجيال القادمة ف أيدي معلمين غير أكفاء باش ميتكررش النموذج لي وقع مع الفلسفة..
تعليق غير لائق
-29
6 - Bozar السبت 31 مارس 2018 - 12:03
حفيضي ....ازارو....بولهروود هههه....وعلاش لا بولهروود لاعب ذو امكانيات عالية
تعليق غير لائق
-22
7 - سيدي العريان السبت 31 مارس 2018 - 12:18
جاء رجل يصرخ وينادي :اسمعوا -اسمعوا ان فلان ابتلع منجلا ولم يعاني ووقف عاديا-واستغربت الناس ونطق رجل مجرب مسن وقال لا باس _عند خروجه تسمع صراخه-...........(.فلان سرط منجل قال له عند خرجو تسمع غواتو_)ان من اسباب فشل منتخبنا في الحصول على كاس افريقيا منذ 1976هو هذا التطبال والتمييع والنفخ وصنع من الحبة قبة.........لاعب يحمل رقم 10ودخل رسمي في جميع المقابلات ولم يقنع احدا سوى رونار وطاقمه والكارثة انه ضد صربيا لمدة 18دقيقة لم يلمس الكرة!!!وتاتي مجلة لتصنفه من بين 500لاعب!!!الطنز الازرق بعينه;هاهو المنديال قادم وعيب البحيرة يظهر للعيان...اغرب تصنيف.
8 - khaald السبت 31 مارس 2018 - 12:18
هاذو اسمهم المنتخب. يعني الاسود وليس 11 لاعب وصافي. الله يحفظهم ونتمنى يزيدو يفرحونا بالمونديال
9 - med السبت 31 مارس 2018 - 13:07
الله يبارك...........المغرب برازيل العرب المواهب في كل المجالات
10 - Zeggo Amlal السبت 31 مارس 2018 - 13:39
Tous sauf Belhanda et Hamdawi, deux éléments qu'il faut éliminer définitivement de l'équipe nationale. Et aussi jamais penser au joueur qui s'appelle Mendil qui joue mal plus qu'un joueur de n'importe quelle équipe de la boutoula.
11 - عابر سبيل السبت 31 مارس 2018 - 13:59
لائحة جميلة لكن رونار اجمل وهو يتخد قرارته دون ضغط من الجمهور ولا من الجامعة ولا من اي لائحة مفخخة للتأثير على اختيارات المدرب.. اتركوا المدرب يفعل ما يشاء..... لا نريد لائحة ولا نفخ ولا تطبيل لاي لاعب. كائن ما كان... لان هناك لاعبين محترفين سيرتهم الكروية عبر قنوات الرياضة والاعلام تسبقهم...
12 - khalid italy wydady السبت 31 مارس 2018 - 15:06
بلهندة لم يقنع أحد لكنه لعب تحت قيادة مجموعة من المدربين مغاربة وأجانب كأساسي ما هو تفسير ذلك الأن يختارضمن 500لاعب عالمي من طرف خبراء عالميين ..............الله يهديكم خليو الثعلب خدام ونوقفو وراهم بالتشجيع والله الموفق
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