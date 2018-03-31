مجلة: 11 مغربيا ضمن أهم 500 لاعب بالعالم‎

هسبورت من الرباط *

اخْتارت مجلة "World Soccer" البريطانية أهم 500 لاعب في الكرة العالمية في الوقت الحالي، وهي القائمة التي ضمّت اسم 11 لاعبا مغربيا.

وفي ما يلي أسماء المغاربة الذين شملتهم القائمة:

يونس بلهندة - غالطة سراي

مهدي بنعطية - يوفنتوس

سفيان بوفال - ساوثهامبتون

مبارك بوصوفة - الجزيرة

كريم الأحمدي - فينورد

أيوب الكعبي – نهضة بركان

شرف حكيمي - ريال مدريد

أمين حارث - شالكه

زكرياء لبيض - أوتريخت

نصير مزراوي - أياكس

حكيم زياش – أياكس.

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