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كُتّاب وآراء
سيوان بطلا للعرب في "الترياثلون" بشرم الشيخ
توج العداء المغربي، بدر سيوان، بشرم الشيخ في مصر، بطلا للعرب في رياضة الترياثلون. وجاء ذلك بعد احتلاله المركز الأول عربيا في مسابقة "الصفوة" ضمن البطولة العربية المفتوحة للترياثلون، المقامة بشرم الشيخ، بالموازاة مع كأس إفريقيا في الرياضة ذاتها، متقدما على المصري محمد خالد والسوري محمد صباغ.
كما أحرز العداء المغربي، أمين فريح المركز الثاني عربيا في مسابقة "الصفوة لأقل من 23 سنة". وفي صنف الفتيات أحرزت العداءة كريمة كانون المركز الثاني، في حين حل العداء عبد الرحمان الزعري الجابري في المركز الخامس، في مسابقة الفتيان.
وقال ابراهيم لبردي، مسؤول رياضة الترياثلون بالمغرب، في تصريح صحافي، إن أداء العدائين المغاربة في هذه المنافسات كان "مشرفا"، حيث "ابانوا جميهم عن مستوى تنافسي عال، وبذلوا جهودا كبيرة من اجل تشريف بلدهم المغرب في هذا المحفل الرياضي الدولي".
وأشار لبردي إلى أن تحقيق العدائين المغاربة لهذه النتيجة الإيجابية يعزى، أيضا، للجهود التي تبذلها الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع من اجل تطوير هذا النوع الرياضي.