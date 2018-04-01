24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/04/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4507:1213:3617:0519:5221:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. القبابي يصوّر انكسارات "درب الحمام" في مسلسل "عز المدينة" (5.00)

  2. مخطوطات ووثائق نادرة تفنّد "18 كِذبة" حول قضية الصحراء (5.00)

  3. الأبلق يخشى القتل داخل "عكاشة" .. والنيابة العامة: محض خيال (5.00)

  4. متحف محمد السادس يثمن "عبقرية المغاربة" في تدبير الماء (5.00)

  5. "ريفيّو الشتات" يلوّحون بمساطر قانونية دولية لتحرير "معتقلي الحراك" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | سيوان بطلا للعرب في "الترياثلون" بشرم الشيخ

سيوان بطلا للعرب في "الترياثلون" بشرم الشيخ

سيوان بطلا للعرب في "الترياثلون" بشرم الشيخ
هسبريس - و.م.ع
الأحد 01 أبريل 2018 - 02:02

توج العداء المغربي، بدر سيوان، بشرم الشيخ في مصر، بطلا للعرب في رياضة الترياثلون. وجاء ذلك بعد احتلاله المركز الأول عربيا في مسابقة "الصفوة" ضمن البطولة العربية المفتوحة للترياثلون، المقامة بشرم الشيخ، بالموازاة مع كأس إفريقيا في الرياضة ذاتها، متقدما على المصري محمد خالد والسوري محمد صباغ.

كما أحرز العداء المغربي، أمين فريح المركز الثاني عربيا في مسابقة "الصفوة لأقل من 23 سنة". وفي صنف الفتيات أحرزت العداءة كريمة كانون المركز الثاني، في حين حل العداء عبد الرحمان الزعري الجابري في المركز الخامس، في مسابقة الفتيان.

وقال ابراهيم لبردي، مسؤول رياضة الترياثلون بالمغرب، في تصريح صحافي، إن أداء العدائين المغاربة في هذه المنافسات كان "مشرفا"، حيث "ابانوا جميهم عن مستوى تنافسي عال، وبذلوا جهودا كبيرة من اجل تشريف بلدهم المغرب في هذا المحفل الرياضي الدولي".

وأشار لبردي إلى أن تحقيق العدائين المغاربة لهذه النتيجة الإيجابية يعزى، أيضا، للجهود التي تبذلها الجامعة الملكية المغربية للرياضة للجميع من اجل تطوير هذا النوع الرياضي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.