منتخب الشبان ينهزم أمام موريتانيا بهدفين نظيفين

هسبريس من الرباط

انهزم المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة أمام مضيفه الموريتاني بهدفين للاشيء في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، على أرضية ملعب شيخا ولد بيديه بنواكشوط.

اللقاء تم برسم ذهاب الدور الأول من التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة إفريقيا لكرة القدم، التي ستحتضنها النيجر عام 2019، وسجل هدفي المنتخب الموريتاني كل من مبودج مامادو في الدقيقة 17 ، وكامارا شيخ فيد أحمد في الدقيقة 70.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين المنتخبين ستتم في المغرب بعد ثلاثة أسابيع من الآن.