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كُتّاب وآراء
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منتخب الشبان ينهزم أمام موريتانيا بهدفين نظيفين
السبت 31 مارس 2018 - 20:01
انهزم المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة أمام مضيفه الموريتاني بهدفين للاشيء في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، على أرضية ملعب شيخا ولد بيديه بنواكشوط.
اللقاء تم برسم ذهاب الدور الأول من التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة إفريقيا لكرة القدم، التي ستحتضنها النيجر عام 2019، وسجل هدفي المنتخب الموريتاني كل من مبودج مامادو في الدقيقة 17 ، وكامارا شيخ فيد أحمد في الدقيقة 70.
جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين المنتخبين ستتم في المغرب بعد ثلاثة أسابيع من الآن.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - صقر السبت 31 مارس 2018 - 20:26
ههههه هزيمة من مريطانيا الضعيف .هي وصمة عار وتذل المنتخب حتى ولو انتصروا فالاياب
2 - الصحراوي السبت 31 مارس 2018 - 20:26
العين والتقويسة بدات ...المهم يكون خير ان شاء الله.. للبسط فقط
3 - شهوة بجلاجل السبت 31 مارس 2018 - 20:31
خاصنا شي مدرب بحال رونار را منتخب الشبان هو مستقبل الكرة المغربية مشي شي مدرب أكل عليه الدهر وشرب.راملي خدا منتخب الشبان مدار حتى زفثة.
4 - مومو السبت 31 مارس 2018 - 20:33
يجب تغير المدرب كم من مدرب فاز مع منتخب بﻻده بكأس العالم بعد دلك قدم استقالته لكونه قدم كل ما بجعبته أو ما لديه .
شوهة لو اقصانا منتخب موريتانيا.لله يحفظ
شوهة لو اقصانا منتخب موريتانيا.لله يحفظ
5 - الزاكوري السبت 31 مارس 2018 - 20:58
شو ووووهة!!!! مهما كانت الأعذار. نتيجة غير مقبولة لا رياضيا ولا جغرافيا ولا تاريخيا ... وأرفض رأي من يقر بقبول النتيجة بحجة الروح الرياضية. اسمحوا لي على كل حال.
6 - اللياقة البدنية السبت 31 مارس 2018 - 20:59
نصيحة إلى من يهمه الأمر الاستعداد لمواجهة الفرق الأفريقية يجب أن يكون في مدن الجنوبية كاطاطا أو زكوراة بحكم اللياقة البدنية العالية لهذه الدول اما المدن الساحلية للمغرب فلا تمكن الفريق الوطني من الاستعداد الجيد
7 - ghty السبت 31 مارس 2018 - 21:23
الكل ينتصر هذه الايام في المغرب الا مديح لا ندري ماذا يصنع بهذا الفريق لا خطة لا لياقة لا زين لا مجي بكري ...
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