24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/03/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4707:1413:3717:0419:5121:07
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2026؟

  1. القبابي يصوّر انكسارات "درب الحمام" في مسلسل "عز المدينة" (5.00)

  2. مخطوطات ووثائق نادرة تفنّد "18 كِذبة" حول قضية الصحراء (5.00)

  3. تسريب امتحانات يشعل الغضب في الشوارع الهندية (5.00)

  4. مومو وأصحاب الطاكسيات (5.00)

  5. متظاهرون مغاربة يحرقون العلم "الإسرائيلي" يوم الأرض الفلسطيني (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | منتخب الشبان ينهزم أمام موريتانيا بهدفين نظيفين

منتخب الشبان ينهزم أمام موريتانيا بهدفين نظيفين

منتخب الشبان ينهزم أمام موريتانيا بهدفين نظيفين
هسبريس من الرباط
السبت 31 مارس 2018 - 20:01

انهزم المنتخب الوطني المغربي لأقل من 20 سنة أمام مضيفه الموريتاني بهدفين للاشيء في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، على أرضية ملعب شيخا ولد بيديه بنواكشوط.

اللقاء تم برسم ذهاب الدور الأول من التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة إفريقيا لكرة القدم، التي ستحتضنها النيجر عام 2019، وسجل هدفي المنتخب الموريتاني كل من مبودج مامادو في الدقيقة 17 ، وكامارا شيخ فيد أحمد في الدقيقة 70.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب بين المنتخبين ستتم في المغرب بعد ثلاثة أسابيع من الآن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - صقر السبت 31 مارس 2018 - 20:26
ههههه هزيمة من مريطانيا الضعيف .هي وصمة عار وتذل المنتخب حتى ولو انتصروا فالاياب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
2 - الصحراوي السبت 31 مارس 2018 - 20:26
العين والتقويسة بدات ...المهم يكون خير ان شاء الله.. للبسط فقط
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
3 - شهوة بجلاجل السبت 31 مارس 2018 - 20:31
خاصنا شي مدرب بحال رونار را منتخب الشبان هو مستقبل الكرة المغربية مشي شي مدرب أكل عليه الدهر وشرب.راملي خدا منتخب الشبان مدار حتى زفثة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
4 - مومو السبت 31 مارس 2018 - 20:33
يجب تغير المدرب كم من مدرب فاز مع منتخب بﻻده بكأس العالم بعد دلك قدم استقالته لكونه قدم كل ما بجعبته أو ما لديه .
شوهة لو اقصانا منتخب موريتانيا.لله يحفظ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
5 - الزاكوري السبت 31 مارس 2018 - 20:58
شو ووووهة!!!! مهما كانت الأعذار. نتيجة غير مقبولة لا رياضيا ولا جغرافيا ولا تاريخيا ... وأرفض رأي من يقر بقبول النتيجة بحجة الروح الرياضية. اسمحوا لي على كل حال.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
6 - اللياقة البدنية السبت 31 مارس 2018 - 20:59
نصيحة إلى من يهمه الأمر الاستعداد لمواجهة الفرق الأفريقية يجب أن يكون في مدن الجنوبية كاطاطا أو زكوراة بحكم اللياقة البدنية العالية لهذه الدول اما المدن الساحلية للمغرب فلا تمكن الفريق الوطني من الاستعداد الجيد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - ghty السبت 31 مارس 2018 - 21:23
الكل ينتصر هذه الايام في المغرب الا مديح لا ندري ماذا يصنع بهذا الفريق لا خطة لا لياقة لا زين لا مجي بكري ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.