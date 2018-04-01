بعيدا عن المنتخب .. عليوي يتألق مع نيم الفرنسي

هسبورت - عمر الشرايبي*

يواصل المهاجم الدولي المغربي رشيد عليوي تألقه رفقة نادي نيم أولمبيك، بعد قيادته فريقه نحو انتصار هام أمام ضيفه "فالنسيان"، في الجولة الـ31 من الدوري الفرنسي للدرجة الثانية (الليغ 2)، حيث سجل الهدف الوحيد، في حدود الدقيقة الـ20 من الشوط الأول.

عليوي الذي غاب عن وديتي المنتخب الوطني المغربي أمام منتخبي صربيا وأوزبكستان، خلال فترة التوقف الدولية، بعث بإشارات قوية إلى الناخب الوطني، الفرنسي هيرفي رونار، على ثبات مستواه رفقة فريقه "نيم" منذ بداية الموسم، حيث يسجل أرقاما شخصية مميزة، ويقود فريقه لتحقيق الصعود إلى "الليغا 1"، إذ يحتل ناديه الرتبة الثانية برصيد 61 نقطة، متقدما على فريق أجاكسيو صاحب المركز الثالث بفارق سبع نقاط.

ويتطلع المهاجم المغربي إلى اقتناص مكانة رفقة "الأسود" عند الإعلان عن القائمة النهائية المشاركة في "مونديال 2018"، خاصة في ظل تلميحات الناخب الوطني بدخول مهاجم نيم ضمن مفكرته، حيث صرح رونار بأنه فضل المناداة على أسماء جديدة قصد إخضاعها للتجربة، على غرار المهاجمين وليد أزارو وأيوب الكعبي، في مركز المهاجم الصريح، الذي يخلق تنافسية كبيرة بين عدة محترفين مغاربة.

جدير بالذكر أن عليوي شارك في كل مباريات فريقه هذا الموسم في البطولة الفرنسية، بظهور رسمي في 30 جولة من أصل 31، بمعدل لعب فاق 2681 دقيقة، تمكن خلالها من تسجيل 13 هدفا (21 بالمائة من نسبة أهداف الفريق)، فضلا عن مساهمته بأربع تمريرات حاسمة (11 بالمائة من النسبة العامة).

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