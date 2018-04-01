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كُتّاب وآراء
أولمبيك خريبكة يؤزم ترتيب نادي سريع واد زم
ألحق فريق أولمبيك خريبكة لكرة القدم، الهزيمة العاشرة بضيفه سريع واد زم، بعد أن تغلب عليه اليوم بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأحد على أرضية ملعب الفوسفاط في خريبكة برسم نزال الجولة 23 من منافسات الدوري الاحترافي.
وسجل اللاعب يوسف عكادي، الهدف الوحيد للفريق "الخريبكي" في حدود الدقيقة 35 من ركلة جزاء، حسم به النقاط الكاملة للمباراة، ليحقق بذلك أولمبيك خريبكة فوزه الثامن في مسار بطولة هذا الموسم.
وبلغ رصيد أولمبيك خريبكة بعد هذا الفوز، النقطة 29 في الصف العاشر مؤقتا، مبتعدا عن المناطق المكهربة في أسفل الترتيب، في الوقت الذي أزمت الهزيمة وضعية فريق سريع واد زم، حيث بقي رصيده في حدود النقطة 25 في المركز 13.