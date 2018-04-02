هذا ما ينقص ميسي ليصل إلى قامة مارادونا

هسبريس - إفي

أكد كارلوس بيلاردو الذي قاد الأرجنتين للتتويج بمونديال 1986 أن مواطنه ليونيل ميسي أفضل لاعب في العالم لكن يجب عليه الفوز بكأس العالم لكي يصل إلى قامة دييغو أرماندو مارادونا وبيليه.

وقال بيلاردو في تصريحات لصحيفة (فوليا دي ساو باولو) "ميسي يقارن دائما بمارادونا، لكن لكي يصل لنفس قامته يجب أن يجلب الكأس للأرجنتين".

ويرى بيلاردو أن ميسي يجب أن يحصل على "حرية مطلقة دون أي واجبات دفاعية"، في مونديال روسيا الصيف المقبل.

ويرى المدرب السابق أن الأرجنتين تخوض البطولة "ولديها فرص كبيرة"."

وصرح بيلاردو "المنتخب قوي ويمكنه تجاوز ما حققه في 2014 الذي كنا قادرين على الفوز به. كنا أفضل من ألمانيا في النهائي".

واعتبر المدرب السابق أن هزيمة الأرجنتين 6-1 وديا من إسبانيا قد تؤثر على معنويات الأرجنتين قبل البطولة.

وأضاف بيلاردو "يجب أن يكون لهذه النتيجة أثرها. لا يصح أن تتلقى خمسة أهداف في مباراة واحدة. غابت الروح عن الفريق في الملعب ومعرفة ما الذي يعنيه ارتداء قميص الأرجنتين، لكن لحسن الحظ حدث هذا الأمر الآن وليس في كأس العالم.