بنعطية يغيب عن ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال

هسبريس - إفي

سيغيب كل من المغربي مهدي بنعطية والبوسني ميراليم بيانيتش (يوفنتوس) والأرجنتيني ايفر بانيغا (إشبيلية) عن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم نتيجة للإيقاف.

ولن يتمكن بن عطية وبيانيتش من اللعب مع يوفنتوس الإيطالي أمام ريال مدريد الإسباني، فيما أن بانيغا لن يتمكن من اللعب مع إشبيلية أمام بايرن ميونخ الألماني.

وبالنسبة للاعبين الذين سيغيبون عن مباراة الإياب إذا حصلوا على بطاقة صفراء فهم سيرجي روبرتو (برشلونة) وكونستانتيوس مانولاس ودييجو بيروتي (روما) ووسام بن يدر وسرخيو اسكوديرو وجابرييل ميركادو (إشبيلية) وجيروم بواتينج وجوشوا كيميتش وروبرت ليفاندوفسكي وسباستيان رودي وكورتين توليسو (بايرن ميونخ) ورودريجو بيتانكور وجورجيو كيليني وأليكس ساندرو (يوفنتوس) وسرخيو راموس (ريال مدريد) وجوردان هندرسون وألبرتو مورينو (ليفربول) ودانيلو دا سيلفا والكاي جوندوجان وفرناندينيو (مانشستر سيتي).